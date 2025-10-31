Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.2 комментария
МИД сообщил о начале безвизового режима с Иорданией 13 декабря
Граждане России и Иордании смогут свободно посещать обе страны без оформления виз с 13 декабря, что позволит упростить поездки и увеличить туристический поток, сообщил МИД России.
Соглашение о взаимной отмене виз для граждан России и Иордании вступит в силу 13 декабря 2025 года, передает ТАСС. Соответствующий документ был подписан правительствами двух стран 20 августа 2025 года в Москве.
В МИД подчеркнули: «13 декабря 2вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран, подписанное в Москве 20 августа 2025 года».
Новый режим позволит гражданам обеих стран посещать друг друга без необходимости оформления въездных виз на новых условиях.
Ранее заместитель главы МИД Саудовской Аравии Абдуррахман ар-Расси заявил о предложениях по установлению безвизового режима с Россией.
Напомним, Китай разрешил гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней.