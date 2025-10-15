Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.6 комментариев
Саудовская Аравия выразила надежду на скорое подписание безвиза с Россией
Заместитель главы МИД Саудовской Аравии Абдуррахман ар-Расси заявил о предложениях по установлению безвизового режима между двумя странами и выразил уверенность в скором решении вопроса.
Заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии по вопросам многостороннего сотрудничества Абдуррахман ар-Расси сообщил о надежде Эр-Рияда на быстрое подписание соглашения по безвизовому въезду с Россией, передает ТАСС.
На встрече с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым ар-Расси отметил наличие конкретных предложений по вопросу отмены виз. Он подчеркнул: «У нас есть некоторые предложения, особенно по безвизовому въезду в Россию. Я думаю, что в скором времени мы этот вопрос решим».
Детали возможного соглашения и сроки подписания пока не раскрываются, однако обе стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества и облегчении условий для взаимных поездок граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия может установить безвизовый режим для туристов из Китая, Саудовской Аравии и Малайзии. Президент России Владимир Путин выразил благодарность странам, которые содействуют поиску решения украинского кризиса и не занимают однозначную позицию.
