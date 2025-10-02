В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Путин назвал страны, которые помогали установить справедливый мир на Украине
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай» выразил благодарность государствам, которые содействовали поиску выхода из украинского кризиса и не занимали однозначную позицию.
Президент России Владимир Путин перечислил страны, которые, по его словам, способствовали установлению справедливого мира на Украине, сообщается на сайте Кремля. Он выделил Китай, Индию, Бразилию, ЮАР как партнеров-основателей БРИКС, а также Белоруссию и Северную Корею.
«Для других стран эта ситуация, в данном случае на Украине, – это карта в другой, гораздо более масштабной игре, причем в их собственной игре и, как правило, даже не связанной с конкретными проблемами стран вообще и в данном случае этой конкретной страны и стран, вовлеченных в конфликт. Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля – да и немножко заработать на войне», – заявил президент России.
«Вот и «лезли» к нам на порог с натовской инфраструктурой, безучастно годами взирали на трагедию Донбасса, на геноцид по сути и уничтожение русских людей на наших же исконных, исторических территориях, которое началось с 2014 года после кровавого государственного переворота на Украине», – добавил президент.
Путин отдельно упомянул страны арабского и исламского мира, назвав Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Египет, Турцию и Иран. По его словам, эти государства не занимали однозначную сторону, а реально стремились помочь в разрешении ситуации.
«Контрастом такому поведению, которое демонстрируют Европа и до недавнего времени Соединенные Штаты при прежней администрации, являются действия стран мирового большинства. Они отказываются занимать чью-то сторону, стремятся реально помочь в установлении справедливого мира. Мы благодарны всем государствам, которые за последние годы искренне прилагали усилия, чтобы найти выход из ситуации. Это наши партнеры – основатели БРИКС: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР. Это Белоруссия, это и, кстати говоря, Северная Корея. Это наши друзья в арабском, исламском мире в целом, прежде всего Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Египет, Турция, Иран. Сербия, Венгрия, Словакия в Европе. И многие другие страны, африканские и латиноамериканские», – отметил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить, если бы отношения с администрацией экс-президента США Джо Байдена строились по-другому.