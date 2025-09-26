Саудовская Аравия захотела стать хабом ИИ для стран Азии

Nikkei Asia: Саудовская Аравия хочет стать хабом в сфере ИИ для Азии

Tекст: Мария Иванова

Саудовская Аравия планирует стать ключевым хабом в сфере искусственного интеллекта для азиатских стран за счет низких цен на электроэнергию, передает ТАСС.

Министр инвестиций королевства Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех рассказал порталу Nikkei Asia, что страна приглашает Китай, Южную Корею, Индию и партнеров из Юго-Восточной Азии размещать в Саудовской Аравии дата-центры для ИИ.

По словам министра, королевство не желает ориентироваться исключительно на США, несмотря на их лидерство в отрасли. «Мы считаем, что ИИ станет самостоятельным сектором, поскольку он будет приносить доход от продажи вычислительных мощностей и размещения дата-центров», – заявил он. Саудовская Аравия делает ставку на доступные энергоресурсы, включая нефть, газ, солнечную и ветровую энергию, для привлечения инвесторов.

Власти страны уже создали государственный фонд Humain, который должен превратить королевство в один из мировых центров ИИ. К 2030 году в Саудовской Аравии планируется построить дата-центры мощностью 1,9 млн киловатт, а к 2034 году увеличить этот показатель до 6,6 млн киловатт. Ранее агентство Bloomberg прогнозировало, что к 2035 году дата-центры для нейросетей могут потреблять 4,4% всей мировой электроэнергии, что составляет 1,6 млрд киловатт-часов.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил о растущей потребности искусственного интеллекта в энергоресурсах на форуме «Мировая атомная неделя» в Москве.

Ранее в США решили построить пять новых центров обработки данных для развития ИИ.

Компания Nvidia планирует вложить до 100 млрд долларов в проект «сильного ИИ» OpenAI.