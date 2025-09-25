Путин заявил о росте спроса на энергетику для ИИ

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что мирный атом все чаще рассматривается как ключевой энергетический ресурс для долгосрочного и ускоренного развития. По словам Путина, отношение общества к атомной энергетике меняется, она все больше воспринимается как экологически чистая технология, открывающая новые возможности.

Глава государства отметил, что для такой смены парадигмы есть фундаментальные причины, и это связано не только с надежностью современных атомных энергоблоков.

«Важно и другое – наступает принципиально новый технологический уклад, повсеместно внедряется искусственный интеллект, для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы», – приводит слова Путина сайт Кремля.

Он обратил внимание на прогнозы, согласно которым только за это десятилетие потребление электроэнергии дата-центрами вырастет более чем втрое. Президент подчеркнул, что Россия уже создает модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях, поскольку именно они способны обеспечивать равномерное и постоянное электроснабжение, необходимое для работы таких центров.

Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия и осмотрел выставку в музее «Атом».