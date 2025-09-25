Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.4 комментария
Путин заявил о росте спроса на энергетику для ИИ
Президент России Владимир Путин на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве заявил о возрастающей востребованности энергоресурсов для искусственного интеллекта.
Он подчеркнул, что мирный атом все чаще рассматривается как ключевой энергетический ресурс для долгосрочного и ускоренного развития. По словам Путина, отношение общества к атомной энергетике меняется, она все больше воспринимается как экологически чистая технология, открывающая новые возможности.
Глава государства отметил, что для такой смены парадигмы есть фундаментальные причины, и это связано не только с надежностью современных атомных энергоблоков.
«Важно и другое – наступает принципиально новый технологический уклад, повсеместно внедряется искусственный интеллект, для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы», – приводит слова Путина сайт Кремля.
Он обратил внимание на прогнозы, согласно которым только за это десятилетие потребление электроэнергии дата-центрами вырастет более чем втрое. Президент подчеркнул, что Россия уже создает модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях, поскольку именно они способны обеспечивать равномерное и постоянное электроснабжение, необходимое для работы таких центров.
Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия и осмотрел выставку в музее «Атом».