    Как разведка Ирана проникла на сверхсекретный объект Израиля
    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией
    Саркози получил пять лет тюрьмы за деньги от Каддафи
    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии
    КТК возобновил погрузку нефти с терминала после остановки из-за атаки на Новороссийск
    Медведев ответил на угрозы Зеленского российским чиновникам
    Орбан объяснил Трампу важность энергетических связей Венгрии с Россией
    Набиуллина заявила о выходе экономики России из перегрева
    Глава ВТБ не захотел получать зарплату в цифровых рублях
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    25 сентября 2025, 16:28 • Новости дня

    Путин провел неформальную встречу с участниками Глобального атомного форума

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с главами иностранных делегаций на Глобальном атомном форуме в павильоне «Атом» на ВДНХ.

    В числе участников беседы присутствовал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Кремля.

    Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум.

    Напомним, на ВДНХ официально открылся международный форум «Мировая атомная неделя», приуроченный к юбилею атомной промышленности и сопровождающийся уникальной отгрузкой реакторов.

    22 сентября 2025, 21:28 • Новости дня
    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением президента России Владимира Путина о продлении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    По словам Левитт, глава Белого дома лично осведомлен о предложении Москвы о ДСНВ, передает РИА «Новости».

    «Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему», – отметила она.

    Напомним, на совещании с Совбезом в понедельник Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года, а также сообщил, что Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ.

    22 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ рублями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие разрешения на оплату российского газа в рублях иностранными покупателями.

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Ранее действовавшее разрешение действовало до 1 октября текущего года, теперь срок продлен до 31 декабря 2025 года.

    В марте 2022 года Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях.

    Ранее в США оценили решение российского лидера продавать газ за рубли.

    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    22 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин утвердил эксперимент по обороту сырья с драгметаллами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта, направленного на вовлечение в оборот сырья, содержащего драгоценные металлы.

    В проект включены руды, концентраты драгоценных и цветных металлов, а также отходы электроники, в которых содержатся ценные компоненты для добычи драгоценных металлов, передает ТАСС.

    Эксперимент стартует 1 января 2026 года и завершится 31 декабря этого же года.

    Ранее Путин предложил создать платформу БРИКС для драгоценных металлов и алмазов для борьбы с торговыми барьерами, мешающими рынку.

    22 сентября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин заявил о попытках Запада обрести стратегическое превосходство

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что накопленные стратегические вызовы обусловлены политикой Запада, направленной на дестабилизацию существующего баланса сил.

    Как передает ТАСС, Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что деструктивные действия Запада направлены на подрыв глобального паритета. По его словам, странами Запада реализуются военно-технические программы и доктринальные концепции, способствующие дестабилизации стратегической сферы и созданию угроз балансу сил.

    «Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала XXI века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения абсолютного, подавляющего превосходства», – заявил Путин.

    Он отметил, что эти процессы усугубляют международную напряженность и требуют от России дополнительных усилий по обеспечению национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) после 5 февраля следующего года.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры по новому договору о стратегическом наступательном вооружении (СНВ-4) между Россией и США маловероятны без восстановления определенного уровня взаимоотношений и взаимного доверия.

    23 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Президент Бразилии заявил о надежде на дипломатическое урегулирование на Украине

    Лула да Силва: Саммит на Аляске дал надежду на дипломатическое урегулирование на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказал мнение, что последние переговоры между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске внушают надежду на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

    Он подчеркнул, что военного решения кризиса, по мнению большинства мирового сообщества, не существует, передает ТАСС.

    «Все уже понимают, что военного решения конфликта [на Украине] не будет», – заявил Лула да Силва на открытии 80-й сессии Генассамблеи ООН. Он добавил, что встреча Путина и Трампа дала позитивный сигнал по возможностям мирных переговоров.

    Бразильский лидер указал, что для достижения компромисса стороны должны выработать реалистичные пути выхода из кризиса и учесть законные опасения всех участников по вопросам безопасности.

    Ранее в Китае назвали саммит на Аляске шагом к миру.

    Газета New York Times назвала саммит Путина и Трампа дипломатической победой России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    22 сентября 2025, 17:17 • Новости дня
    Путин: Россия не заинтересована в гонке вооружений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности заявил о том, что страна не стремится увеличивать напряженность и не заинтересована в раздувании гонки вооружений.

    Глава государства добавил, что российская сторона уверена в надежности и эффективности национальных сил сдерживания, передает ТАСС.

    «В то же время [мы] не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее на совещании с Совбезом Путин заявил о росте новых стратегических рисков в мире. Он объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года, а также сообщил, что Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ.

    На коллегии Минобороны в декабре Путин заявил, что Россия принимает дополнительные меры безопасности, не втягиваясь в гонку вооружений.

    23 сентября 2025, 16:30 • Новости дня
    Зеленский проигнорировал вопрос о перспективах встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время визита в штаб-квартиру ООН глава киевского режима Владимир Зеленский не стал комментировать возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным или сроки новых переговоров.

    Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН, окруженный людьми в гражданской одежде, передает РИА «Новости». Сам он был одет в черный пиджак и брюки. На вопрос корреспондента агентства о перспективах встречи с Путиным Зеленский не ответил.

    Кроме того, Зеленский не стал реагировать на уточняющий вопрос о том, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее Путин пригласил Зеленского в Москву и выразил готовность обеспечить ему и делегации Киева безопасность при визите в российскую столицу.

    Зеленский отказался приехать в Москву для встречи с Путиным.

    24 сентября 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин подписал указ о повышении окладов госслужащих России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Оклады российских государственных служащих и дипломатов будут проиндексированы на 7,6% с начала октября согласно новому указу президента Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих, а также сотрудников дипломатических служб, передает ТАСС. Документ предусматривает индексацию на 7,6% с 1 октября, что касается как чиновников, так и дипломатов МИД, диппредставительств и консульств.

    В тексте указа отмечается: «Повысить размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями и размеры месячных окладов в соответствии с присвоенными им классными чинами». Оклады дипломатических работников также увеличиваются в зависимости от их ранга. Других изменений в документе не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 октября 2025 года оклады сотрудников силовых ведомств и ряда федеральных бюджетников повысили на 7,6%. Индексация не распространилась на региональные учреждения.

    23 сентября 2025, 23:54 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии влияния отношений с Путиным на ситуацию на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп посетовал на то, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не помогли в урегулировании украинского конфликта.

    На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что ожидал быстрого урегулирования из-за своих «отношений с Путиным», передает РИА «Новости».

    «Но, к сожалению, эти отношения ничего не значили», – сказал Трамп, назвав ситуацию вокруг Украины «самым большим разочарованием».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории, которые контролировал Киев, и даже «пойти еще дальше». Трамп сказал, что для Украины «настало время действовать». Трамп отметил, что конфликт на Украине имеет затяжной характер.

    24 сентября 2025, 15:22 • Новости дня
    Кремль анонсировал выступление Путина на атомном форуме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию российской атомной промышленности.

    Как сообщает Кремль в Telegram-канале, мероприятие состоится 25 сентября, в нем также примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Участие подтвердил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    На форуме будут присутствовать представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и ряда специализированных международных организаций.

    После завершения основной программы Путин планирует провести отдельные встречи с руководителями иностранных делегаций.

    Ранее Путин определил приоритетные задачи для атомной отрасли России.

    24 сентября 2025, 10:40 • Новости дня
    Песков: Запад не захотел разрешить первопричины украинского кризиса

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин много раз предлагал устранить причины, которые привели к конфликту на Украине, но США и Европа отрицали эти предложения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин неоднократно предлагал урегулировать первопричины конфликта, предложения делались и в адрес американской стороны, до администрации Джо Байдена, в адрес Барака Обамы, указал Песков в интервью РБК, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что это был 2007 год.

    «Предлагалось всем, предлагалось всему миру. Но мы услышали жесткие отказы со стороны американцев вести разговоры на эту тему», – сказал Песков.

    Европа также занимала «жесткую» позицию, России указывали, что она «не должна совать свой нос в вопросах европейской безопасности, европейцы сами будут разбираться».

    Сам же Киев также не желал создавать рабочие группы по урегулированию.

    «Смотрите, мы с вами сейчас говорим о месте: Москва, Казахстан, Женева. Согласитесь, что это вторично. Путин говорит: «Хочешь встречаться? – Завтра буду встречаться». И дальше киевский режим начинает юлить», – указал представитель Кремля.

    Украина не захотела создавать рабочие группы по разрешению конфликта, о которых говорил руководитель российской переговорной группы Владимир Мединский.

    «Это все повисло в воздухе. Рабочие группы не созданы, более того – никакого ответа не получено. Никакого желания из Киева не проявлено», – заключил Песков.

    Ранее Песков указывал, что количество стран, начинающих понимать российскую позицию по украинскому конфликту, а также причины СВО, постоянно растет.

    Политолог Александр Асафов указывал, что большинство стран Глобального Юга признали позицию России по Украине.

    23 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    Путин указал на снижение финансирования сельского хозяйства в ЛНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником президент России Владимир Путин отметил уменьшение финансирования сельского хозяйства в регионе.

    Путин указал, что в 2024 году на эти цели было выделено 3 млрд рублей, тогда как на 2025–2027 годы запланировано всего 5 млрд рублей на три года, передает РИА «Новости».

    «За три года – пять миллиардов, а за один прошлый было три», – подчеркнул Путин. Он поручил Пасечнику совместно с Минсельхозом пересмотреть и проработать этот вопрос. Пасечник объяснил, что ранее значительные средства были направлены на активную поддержку сельхозпроизводителей на старте.

    В ответ президент отметил необходимость проанализировать, насколько оправдано такое снижение финансирования.

    Ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой ЛНР Пасечником.

    23 сентября 2025, 13:42 • Новости дня
    Песков: Дата новых переговоров Путина и Трампа не определена

    Tекст: Вера Басилая

    Дата следующих контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Конкретная дата следующих контактов между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом еще не определена, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока четкого понимания о дате следующего контакта двух президентов нет», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что Путин ценит конструктивные отношения с Трампом.

    Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Песков также сообщал об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    24 сентября 2025, 11:47 • Новости дня
    Песков: Отношения Путина и Трампа позволяют им обсуждать острые темы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поддерживают личный контакт, позволяющий им обсуждать острые вопросы, включая ситуацию на Украине, и отстаивать интересы своих стран.

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут обсуждать даже самые острые вопросы, включая тему урегулирования ситуации на Украине, благодаря характеру их личных отношений, передает радио РБК.

    «Отношения двух президентов позволяют им обсуждать достаточно острые темы... и доносить друг до друга основные посылы, которые дают возможность понимать позицию стран и причины той или иной позиции», – отметил Песков.

    Песков заявил, что Путин и Трамп хорошо знакомы, общаются на «ты» и относятся друг к другу тепло и с уважением. Однако каждый из них отстаивает интересы своей страны, и это не мешает им расходиться во взглядах по ряду важных вопросов.

    По словам Пескова, в Москве рассчитывают, что такое взаимодействие будет продолжаться и дальше, так как Трамп продолжает демонстрировать политическую волю участвовать в процессе урегулирования ситуации на Украине – это в Кремле приветствуют, а Путин высоко ценит.

    Песков также заявил, что Россия открыта для урегулирования, и этот факт не может остаться незамеченным для Трампа. Представитель Кремля подчеркнул: «Россия открыта для процесса урегулирования, и президент Трамп не может не видеть открытость Путина для этого процесса».

    Кроме того, Москва предлагает Вашингтону улучшать двусторонние отношения параллельно с переговорами по Украине. По мнению Пескова, американская сторона пока увязывает любые контакты и сотрудничество только с урегулированием украинской ситуации, однако Россия считает, что будет правильно развивать отношения и в других областях – в том числе в торгово-экономической сфере, что выгодно американскому бизнесу.

    Ранее Песков заявил, что Москва не разделяет некоторые заявления президента США Дональда Трампа, прозвучавшие на Генассамблее ООН.

    Президент России Владимир Путин относится положительно к инициативам Дональда Трампа, направленным на поиск решений по ситуации на Украине.

    Дональд Трамп подчеркнул, что его отношения с Путиным не влияют на ситуацию на Украине.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что «озарение» Дональда Трампа относительно ситуации России и Украины напоминает «бородатый анекдот».

    24 сентября 2025, 11:02 • Новости дня
    Песков: Путин высоко ценит готовность Трампа помогать в урегулировании на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин положительно относится к инициативам президента США Дональда Трампа, направленным на поиск решений по ситуации на Украине, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Президент Путин по-прежнему высоко ценит готовность Трампа помогать, готовность Трампа вместе искать развязки», – сказал Песков в интервью РБК, передает ТАСС.

    По словам Пескова, у России сохраняется возможность донести свою оценку последних событий по украинскому вопросу американской стороне.

    «В частности, у главы МИД РФ Сергея Лаврова будет встреча», – указал он.

    Представитель Кремля добавил, что каналы диалога с США действуют, а текущая обстановка отличается от периода, когда президентом был Джо Байден.

    Песков также указал, что Дональд Трамп сохраняет политическую волю для поисков решений по ситуации на Украине, однако сейчас он в большей степени исходит из позиции, которую озвучил Владимир Зеленский.

    Ранее Песков отмечал, что дата следующих контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не установлена.

    Также он указывал, что Путин ценит конструктивные отношения с Трампом.

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

    Президент США Дональд Трамп, который недавно требовал от Украины территориальных уступок в обмен на мир, призвал Киев вернуть земли военным путем. Как отмечают эксперты, так он дал Киеву и Брюсселю карт-бланш на новую эскалацию конфликта. Причем европейцы будут поддерживать ВСУ как в техническом плане, так и мобилизационном: вероятно, беженцев с Украины, находящихся в ЕС, будут отправлять на фронт. Подробности

    Как разведка Ирана проникла на сверхсекретный объект Израиля

    «Миллионы страниц разнообразной и ценной информации» стали добычей иранской разведки, которой удалось проникнуть в святая святых ядерной программы Израиля – секретный исследовательский центр в Димоне. Каковы методы работы разведки Ирана, как ей удалось добыть столь закрытую информацию – и завербовать агентов в Израиле? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

      Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации