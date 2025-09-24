В США решили построить пять новых центров обработки данных для ИИ

OpenAI, Oracle и SoftBank запланировали построить пять дата-центров для ИИ в США

Tекст: Мария Иванова

О планах компаний OpenAI, Oracle и SoftBank построить пять новых центров обработки данных для искусственного интеллекта сообщили в пресс-службе OpenAI, передает ТАСС.

Новые объекты, а также основная площадка в штате Техас и действующие проекты с CoreWeave, обеспечат почти семь гигаватт мощности и позволят довести объем инвестиций по проекту Stargate до более чем четыреста млрд долларов.

В рамках реализации программы к концу 2025 года планируется достичь показателя в десять гигаватт и инвестировать в инфраструктуру пятьсот млрд долларов. Представители компаний рассмотрели свыше трехсот предложений от более чем тридцати штатов по размещению новых центров.

Ожидается, что строительство новых объектов приведет к появлению десятков тысяч дополнительных рабочих мест по всей стране. Американские власти ранее подчеркивали намерение создать на территории Соединенных Штатов самые мощные системы на базе искусственного интеллекта.

По словам президента США, «Stargate – крупнейшая инициатива по развитию ИИ в истории страны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон решил использовать искусственный интеллект для влияния за рубежом.

Эксперты прогнозируют рост энергопотребления дата-центров, обслуживающих системы искусственного интеллекта.

Между тем, как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, для развития сотрудничества между Россией и США в области искусственного интеллекта потребуется укрепить взаимное доверие из-за рисков военного применения таких технологий.