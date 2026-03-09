  • Новость часаПутин и Трамп провели телефонный разговор
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    4 комментария
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    52 комментария
    9 марта 2026, 21:42 • Новости дня

    Фронтмен группы Boston Томми ДеКарло умер от рака мозга

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фронтмен американской рок-группы Boston Томми ДеКарло скончался в возрасте 60 лет, сообщила семья музыканта.

    Фронтмен американской рок-группы Boston Томми ДеКарло скончался на 61-м году жизни, передает РИА «Новости». О смерти музыканта сообщила его семья в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). «С тяжелым сердцем сообщаем о смерти нашего отца, Томми ДеКарло, в понедельник, 9 марта 2026 года», – говорится в публикации.

    ДеКарло присоединился к Boston в 2008 году, став вокалистом коллектива, а также отвечал за игру на клавишных инструментах и перкуссии. Семья уточнила, что причиной смерти стал ранее диагностированный рак мозга.

    Группа Boston была основана в 1976 году и продолжает выступать по сей день. За десятилетия своего существования коллектив выпустил шесть студийных альбомов, которые разошлись по миру тиражом более 30 млн копий.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    9 марта 2026, 15:26 • Новости дня
    На Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал гимн России
    На Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал гимн России
    @ Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    На церемонии награждения горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.

    Ворончихина завоевала золотую медаль в категории LW6, которая предназначена для спортсменов с поражением одной верхней конечности. Соревнования проходят в Италии, передает ТАСС.

    Последний раз российский гимн звучал на Паралимпиаде в Сочи в 2014 году. Тогда российские спортсмены также выступали под своей национальной символикой, что стало возможным вновь только сейчас – спустя 12 лет.

    Ранее российская спортсменка призналась, что пока не осознала свою победу: «Мне кажется, я еще не осознала. Я просто не могла поверить, когда смотрела на табло. Вчера было очень трудно. Это была моя нелюбимая дисциплина, и на тренировках не очень хорошо себя чувствовала. Было очень волнующе ждать. Знаю всех своих конкуренток, с замиранием сердца ждала, но сегодня смогла доехать достойно», – сказала Ворончихина.

    Также она отметила, что посвящает свою золотую медаль дедушке, который, по ее словам, не смог дождаться этого триумфа: Ворончихина надеялась завоевать золото еще в Пекине, и теперь посвящает награду всей стране. Спортсменка призналась, что для нее особенно трогательно было услышать национальный гимн на церемонии: «Даже сейчас мурашки», – призналась она.

    В понедельник российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте на Паралимпийских играх 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ворончихина завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Италии. А новую форму российских паралимпийцев высоко оценили иностранные спортсмены.

    В субботу российский паралимпиец Алексей Бугаев стал третьим в скоростном спуске, завершив дистанцию за одну минуту 18,40 секунды и пополнив копилку наград сборной на Играх в Италии.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 13:54 • Новости дня
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном

    Эксперт Парси рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном

    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    @ imago images/Christian Offenberg/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американская администрация демонстрирует явную растерянность на фоне войны с Ираном, заявил вице-президент Института Куинси Трита Парси в интервью политологу Федору Лукьянову, главному редактору журнала «Россия в глобальной политике».

    Отрывки интервью вышли в программе «Международное обозрение». Парси заявил: «С американской стороны явные признаки отсутствия понимания, что делать». Он напомнил, что изначальный план президента США Дональда Трампа провалился практически сразу, поскольку Иран не согласился на перемирие или капитуляцию, несмотря на давление и убийство верховного лидера, говорится в сообщении на сайте «Россия в глобальной политике».

    «Оправдания и причины войны всё время меняются, это же касается целей. Это явно свидетельствует о том, что американская сторона процессом не управляет. Это не означает, что иранцы выигрывают, но они смогли добиться того, что именно они определяют географию, продолжительность и масштаб этой войны», – отметил эксперт.

    По словам Парси, нынешняя стратегия США не предполагает чёткого плана, а оправдания и цели войны постоянно меняются, что говорит об отсутствии контроля над ситуацией со стороны Вашингтона. При этом Ирану удалось взять инициативу в свои руки и определять географию, масштабы и продолжительность конфликта.

    Парси отметил, что в американских заявлениях много эмоций, но это не паника, а скорее попытка скрыть растерянность. Война крайне непопулярна внутри США, и если она затянется, это грозит катастрофой для Трампа и республиканцев. Тем временем американские меры делают капитуляцию для Ирана практически невозможной, что только усиливает национализм среди иранцев.

    Он добавил, что, несмотря на непопулярность иранского правительства, стремление сохранить территориальную целостность страны почти священно для граждан. Действия США только укрепляют позиции властей Ирана: если ситуация не изменится, конфликт может перерасти в «священную войну за защиту родины».

    По мнению Парси, Иран заранее подготовился к возможному военному конфликту: у губернаторов есть президентские полномочия, у всех высокопоставленных лиц есть замены, решения по обороне максимально децентрализованы. Это позволяет системе Ирана сохранять устойчивость и сопротивляться даже при потере центрального командования.

    Парси также считает, что смятение в Белом доме может вынудить Трампа на радикальные меры, вплоть до наземной операции.

    «Он сам себя загоняет в положение, когда ни в коем случае нельзя проиграть. Он мог бы просто объявить о победе: верховный руководитель убит, цели достигнуты, ракетный арсенал разрушен, всё. Он ещё может так сделать. Но на него очень давит Израиль. Идея с курдами – чисто израильская, и он в очередной раз позволяет Израилю диктовать, что делать», – заключил Парси.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о том, когда закончить войну с Ираном, будет обоюдным и принятым с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом оценил вероятность наземной операции в Иране, отметив, что таких планов у США нет, хотя на прошлой неделе допускались любые варианты. Президент Израиля исключил отправку войск в Иран для наземной операции, хотя Нетаньяху заявлял Трампу о готовности атаковать Иран без США.

    Комментарии (2)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 11:53 • Новости дня
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России

    Певцов назвал варварством выбор артистов иностранных псевдонимов в России

    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы, это можно считать варварством, и «хорошо бы оно имело последствия для них», заявил народный артист России и первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

    По словам Певцова, люди, которые живут в России, говорят и думают на русском языке, должны использовать русские имена, передает ТАСС.

    Депутат отметил, что не стоит читать чужие комментарии о законе о русификации вывесок, а важно ознакомиться с официальным текстом закона. Он подчеркнул: «И нечего на Запад смотреть. Дали папа с мамой имя, ну не нравится – возьми псевдоним, но только русский», – заявил Певцов.

    Парламентарий также выразил мнение, что если бы у артистов с иностранными псевдонимами возникли проблемы, он был бы этому рад. По мнению Певцова, называться чужими именами – неправильно, и это следует считать проявлением «варварства».

    Ранее исполнитель Shaman прокомментировал жалобу по поводу латиницы на его афишах, подчеркнув, что действия заявителя требуют внимания правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, и основная информация теперь должна размещаться только на русском языке кириллицей.

    Ранее в стране вступил в силу закон о защите русского языка. А до этого Госдума приняла закон о запрете англицизмов на вывесках и в названиях жилых комплексов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность русского языка как объединяющей силы и напомнил о новых законодательных ограничениях на иностранные надписи в городах.

    Комментарии (48)
    9 марта 2026, 11:58 • Новости дня
    Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде
    Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине супергигант на Паралимпийских играх 2026 года.

    Ее время на трассе составило 1 минуту 15,60 секунды, передает ТАСС.

    Для сборной России эта медаль стала первой золотой на нынешней Паралимпиаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Италии. А новую форму российских паралимпийцев высоко оценили иностранные спортсмены.

    В субботу российский паралимпиец Алексей Бугаев стал третьим в скоростном спуске, завершив дистанцию за одну минуту 18,40 секунды и пополнив копилку наград сборной на Играх в Италии.

    Комментарии (3)
    9 марта 2026, 09:28 • Новости дня
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    @ Игорь Михалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Чемпионка мира по лыжным гонкам Антонина Ордина поделилась наблюдениями о текущей социальной обстановке в Швеции, она рассказала о проблемах в местной системе здравоохранения и снижении уровня жизни.

    «Началась жесткая экономия во всем, это ощущается во время посещения больниц и аптек. Пожилые люди страдают. Старички сидят в очередях. Здравоохранение очень сильно пострадало от ситуации в мире», – сказала Ордина Sport24.

    По словам бывшей спортсменки, Европа сейчас направляет средства не на поддержку собственных граждан. Она также указала на низкие зарплаты и маленькие пенсии, отметив, что жизнь в Швеции перестала быть сладкой. Ветеран спорта противопоставила этому ситуацию в России, которая, по ее мнению, продолжает развиваться и расцветать, несмотря на сложные времена.

    Стоит отметить, что после завершения профессиональной карьеры лыжница служила в шведской полиции.

    Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев рассказывал о жалобах россиян на низкий уровень комфорта в европейских странах.

    Комментарии (17)
    9 марта 2026, 05:03 • Новости дня
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – порекомендовал он в соцсети Х.

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом.

    «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    Комментарии (25)
    9 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    В Швеции арестовали капитана задержанного сухогруза Caffa

    Швеция арестовала капитана задержанного сухогруза Caffa за поддельные документы

    В Швеции арестовали капитана задержанного сухогруза Caffa
    @ kustbevakningen.se

    Tекст: Дарья Григоренко

    Капитан задержанного у берегов Треллеборга сухогруза Caffa, гражданин России, был арестован по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов, сообщила прокуратура Швеции.

    Прокуратура Швеции заявила, что это серьезное преступление, и капитан задержан после того, как сотрудники береговой охраны обнаружили у него несколько, предположительно, фальшивых документов, передает ТАСС.

    Старший прокурор Адриен Комбье-Хогг уточнил, что «мужчина подозревается в предъявлении и указании нескольких, предположительно, поддельных морских сертификатов во время обыска судна сотрудниками береговой охраны. В настоящее время мы допрашиваем подозреваемого и других причастных лиц. Мы также изучаем соответствующие документы». Кроме того, капитану вменяются нарушения Закона о морском судоходстве и Закона о безопасности судов.

    До полудня вторника прокуратура решит, будет ли ходатайствовать о взятии капитана под стражу или о его освобождении. Посольство России в Швеции находится на связи с местными властями по этому делу, поскольку на борту судна находятся еще десять граждан России.

    Сухогруз Caffa, который ходит под гвинейским флагом, был задержан 6 марта у южных берегов Швеции. По информации телеканала SVT, судно следовало из Касабланки в Петербург.

    Накануне правоохранительные органы королевства взяли под стражу моряка сухогруза Caffa, на борту которого находятся десять граждан России; задержанный подозревается в нарушении правил судоходства и использовании фальшивых бумаг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом. Российское посольство держит на контроле ситуацию с задержанием сухогруза с десятью гражданами РФ.

    Комментарии (7)
    9 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Лукашенко позвал трудолюбивых узбеков жить и работать в Белоруссии
    Лукашенко позвал трудолюбивых узбеков жить и работать в Белоруссии
    @ БелТА/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусская сторона готова принять граждан Узбекистана, они получат конкретные рабочие места и полные социальные гарантии для их семей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Много узбеков живет у нас. И хотят жить и работать. Это наши люди. Мы с большим удовольствием, особенно семейных людей, приглашаем к себе», – цитирует Лукашенко БелТА.

    Он отметил, что страна нуждается в притоке населения, поэтому рада видеть трудолюбивых людей. Глава государства подчеркнул наличие жесткого порядка приема, который гарантирует мигрантам конкретную работу.

    По словам политика, приезжие получают доступ к садам, школам и вузам наравне с местными жителями, россиянами и украинцами. Также он напомнил о помощи узбекского народа эвакуированным в годы Великой Отечественной войны.

    В 2025 году Лукашенко положительно оценивал эксперимент по привлечению трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в сельском хозяйстве. Глава государства призывал руководителей предприятий активно нанимать иностранных граждан для решения проблемы кадрового дефицита.

    Комментарии (49)
    9 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    @ RODRIGO MARIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Британский авианосец Prince of Wales не примет участие в операциях на Ближнем Востоке и будет задействован в миссиях НАТО на Крайнем Севере, сообщил журналист газеты Times Стивен Суинфорд со ссылкой на источники.

    Британский авианосец HMS Prince of Wales не будет направлен на Ближний Восток, несмотря на обострение ситуации вокруг Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в газете Times. Журналист Times Стивен Суинфорд сообщил: «HMS Prince of Wales не будет направлен на Ближний Восток… По данным источников, корабль не будет переброшен для усиления военного присутствия Великобритании в регионе».

    По информации источников издания, вместо этого авианосец продолжит выполнение задач в рамках НАТО. В частности, речь идет о миссиях на Крайнем Севере, где Британия принимает активное участие в операциях альянса.

    Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что авианосцы Британии, которые страна собиралась отправить на Ближний Восток, по его мнению, больше не требуются, передает ТАСС. По словам президента, Вашингтон не нуждается в союзниках, которые присоединяются к военным действиям уже после того, как США одержали победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия перевела авианосец HMS Prince of Wales на повышенную боевую готовность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    До этого власти королевства планировали перебросить авианосную группу во главе с кораблем HMS Prince of Wales в Северную Атлантику. СМИ указывали на неспособность Британии самостоятельно развернуть этот авианосец из-за нехватки кораблей сопровождения.


    Комментарии (10)
    9 марта 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Путин сделал в новых условиях предложение потенциальным европейским покупателям нефти и газа, поставки которых из региона Персидского залива резко сократились.

    Владимир Путин выступил с предложением в адрес европейских покупателей нефти и газа, передает «Российская газета». Президент подчеркнул, что Россия готова обеспечить долгосрочную и устойчивую совместную работу, если Европа откажется от политических ограничений.

    Поставки углеводородов из региона Персидского залива в Европу резко сократились, и на этом фоне Путин призвал европейские страны переориентироваться и наладить сотрудничество с Россией. Он отметил, что Москва ожидает сигналов о готовности к такому взаимодействию.

    «Что они готовы и тоже хотят работать, и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность», – заявил Путин. По его словам, Россия сохраняет готовность поставлять энергоносители в случае отказа Европы от политической конъюнктуры при выстраивании взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что высокие цены на сырьевые товары носят временный характер. Путин провел совещание по вопросу роста цен на нефть и газ.

    Комментарии (37)
    8 марта 2026, 23:01 • Новости дня
    Президент Ирана позвонил Алиеву после инцидента в Нахичевани

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о непричастности республики к инциденту с дронами в Нахичевани.

    «Масуд Пезешкиан заявил, что инцидент с авиаударом по Нахичевани не имеет отношения к Ирану, и подчеркнул, что инцидент будет расследован. Президент Ильхам Алиев в очередной раз выразил соболезнования в связи с гибелью многочисленных мирных жителей в результате недавних событий в Иране», – сообщила пресс-служба Алиева.

    Там добавили, что Пезешкиан выразил благодарность главе Азербайджана за визит в посольство республики с тем, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану.

    Напомним, Азербайджан привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани. Он потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов по территории Азербайджана. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку Азербайджана после падения дронов в Нахичевани.

    Комментарии (8)
    9 марта 2026, 14:01 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе поблагодарил российских тренеров за успехи на Олимпиаде

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразил благодарность российским тренерам, участвовавшим в подготовке грузинских фигуристов, которые принесли Грузии первую в истории выступлений на зимних Играх медаль, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Выступая на торжественной церемонии награждения спортсменов в президентском дворце в Тбилиси, председатель правительства выразил благодарность тренерам. «Этери Тутберидзе, Павел Слюсаренко внесли очень большой вклад в этот успех», – сказал он.

    Кобахидзе заявил об историческом успехе грузинской сборной – серебряную медаль завоевали в танцах на льду Анастасия Метелкина и Лука Берулава, в подготовке которых участвовал Павел Слюсаренко.

    Грузинский фигурист-одиночник Ника Эгадзе стал в январе чемпионом Европы, он тренируется у Этери Тутберидзе. Победителями ЧЕ-2026 также стали Анастасия Метелкина (родом из Владимира) и Лука Берулава, уроженец Москвы. По словам главы правительства, «впереди у Грузии еще много успехов».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, фигуристка Диана Дэвис, дочь знаменитого российского тренера Этери Тутберидзе, вместе с фигуристом Лукой Берулава были знаменосцами сборной Грузии на открытии зимних Олимпийских играх в Милане.

    Диана Дэвис и ее партнер в танцах на льду Глеб Смолкин ранее представляли Россию, как и другие олимпийцы – фигуристы Анастасия Губанова (женское одиночное катание) и Анастасия Метелкина (спортивные пары).

    Таким образом, половина сборной Грузии на прошедших Играх – бывшие россияне.

    За серебро на Играх правительство Грузии назначило финансовую премию в 500 тыс. лари (около 184 тыс. долларов).

    Олимпийцы также получили ордена Чести.

    Комментарии (2)
    9 марта 2026, 04:50 • Новости дня
    Глава МИД Китая словами Лао-Цзы призвал остановить войну на Ближнем Востоке

    Ван И словами Лао-Цзы призвал остановить войну на Ближнем Востоке

    Глава МИД Китая словами Лао-Цзы призвал остановить войну на Ближнем Востоке
    @ Li Xin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе пресс-конференции 8 марта напомнил позицию страны по эскалации на Ближнем Востоке словами Лао Цзы из 31-й главы трактата «Дао Дэ Цзин».

    «Как гласит древняя китайская пословица: «Оружие/войско – орудие несчастья; его применение должно быть тщательно продумано». В условиях войны на Ближнем Востоке эта война никогда не должна была произойти, так как не приносит пользы ни одной из сторон», – приводит слова министра И портал МИД Китая.

    Китайский дипломат напомнил, что история Ближнего Востока неоднократно являла миру доказательство того, что сила не решает проблем, вооруженный конфликт лишь множит ненависть и создает кризисы.

    Ван И заявил, что Китай вновь призывает к немедленному прекращению военных действий, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе. Он указал на то, что разрешение конфликта должно следовать нескольким принципам.

    Он отметил, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива должны быть неприкосновенны. По его словам, частое применение силы не доказывает мощь, а мир не должен возвращаться к «законам джунглей».

    Ван И подчеркнул, что вопросы Ближнего Востока должны решаться исключительно странами региона, а вмешательство извне, в том числе попытки смены власти через «цветные революции», неприемлемы. Он призвал к решению политических разногласий исключительно путем равноправного диалога и скорейшему возвращению сторон конфликта к переговорам.

    По мнению дипломата, крупные державы обязаны играть конструктивную роль, руководствуясь справедливостью, а не использовать свою силу в эгоистичных целях. Китай выразил готовность сотрудничать со странами региона для реализации глобальных инициатив в сфере безопасности и восстановления порядка и мира.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) перечислила «пять уроков после атак США и Израиля на Иран». Генсек ООН заявил о необходимости прекратить конфликт на Ближнем Востоке.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти.

    Комментарии (4)
    9 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Rudaw: Ракета Patriot по ошибке ударила по домам в Бахрейне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во время ночного налета беспилотников на территорию Бахрейна снаряд американского комплекса Patriot рухнул на жилой квартал, десятки человек получили ранения, сообщают иранские СМИ.

    Инцидент произошел в столице Бахрейна Манаме во время перехвата иранских дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rudaw.

    В социальных сетях появились кадры, на которых запущенная ракета резко меняет траекторию и стремительно падает на городскую застройку.

    «Предположительно, ракета Patriot по ошибке упала на дом, в результате пострадали несколько человек», – заявил телеканал.

    По информации министерства здравоохранения королевства, в ночь на понедельник в районе Ситра ранения получили 32 жителя, четыре пациента находятся в тяжелом состоянии.

    Ранее Министерство внутренних дел Бахрейна сообщало о пострадавших в результате падения ракеты Patriot на жилой район острова Ситра.

    Комментарии (8)
    9 марта 2026, 19:01 • Новости дня
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский госсекретарь Марко Рубио объявил, что ключевая цель миссии США – полное уничтожение иранских ракет и их инфраструктуры.

    Целью миссии Соединённых Штатов в Иране является уничтожение способности Тегерана запускать ракеты, передает «Известия». Об этом 9 марта заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время церемонии поднятия флага в честь Дня освобождения заложников и незаконно задержанных в США.

    «Задача – уничтожить способность этого режима запускать ракеты: уничтожить сами ракеты и их пусковые установки, разрушить заводы, где эти ракеты производятся, и уничтожить их военно-морские силы», – заявил Рубио. Он подчеркнул, что операция проводится с «подавляющей силой и высокой точностью».

    Рубио также назвал иранское правительство террористическим режимом и напомнил, что 27 февраля Иран стал первой страной, которую США официально определили как «государство – спонсор неправомерных задержаний». По его словам, Тегеран использует захват американцев как инструмент давления, и этот цикл должен быть прекращен, поскольку американцев рассматривают как товар для обмена или дальнейшего использования.

    Отметим, что в новых заявлениях Рубио не были озвучены прежние цели Вашингтона по лишению Ирана возможности создать ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен продолжать военную операцию в Иране до достижения ряда целей. Трамп делает упор на уничтожение ракетных сил и военно-морских сил Ирана.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности США идти настолько далеко, насколько этого потребуют интересы США.

    Комментарии (7)
