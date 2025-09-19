Эксперты спрогнозировали рост энергопотребления дата-центров для ИИ

Bloomberg сообщил о резком росте энергопотребления дата-центров ИИ

Tекст: Денис Тельманов

По оценкам Bloomberg, к 2035 году энергопотребление дата-центров, обслуживающих нейросети и искусственный интеллект, может достичь 4,4% всей производимой в мире электроэнергии, что составляет примерно 1,6 млрд киловатт-часов.

Эксперты отмечают, что если бы такие дата-центры считались отдельной страной, они бы заняли четвертое место в мире по объемам потребления электричества после Китая, США и Индии.

Агентство объясняет рост потребления двумя факторами: современные вычисления для ИИ требуют значительно больше энергии, а объемы обрабатываемых данных многократно превосходят традиционные системы. Современные дата-центры проектируются под сотни и даже тысячи мегаватт, тогда как 15 лет назад их лимит не превышал 5 мегаватт.

По данным Международного энергетического агентства, на дату-центры сейчас приходится около 1% мирового энергопотребления, а в США, Китае и ЕС – до 4%. В ряде регионов США этот показатель превышает 10%, а в Ирландии достигает 20%. Годовое энергопотребление крупных дата-центров сопоставимо с потреблением 350-400 тыс. электрических автомобилей.

