РУВИКИ внедрила искусственный интеллект для обновления энциклопедии

РУВИКИ начала использовать ИИ-сервисы для автоматизации обновления статей
РУВИКИ сообщила о запуске экосистемы ИИ-сервисов, которые помогают автоматизировать обновление, создание и валидацию энциклопедических материалов при участии экспертов.
О внедрении новых сервисов на базе искусственного интеллекта в обновление энциклопедии РУВИКИ стало известно на форуме Kazan Digital Week 2025, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко пояснил, что цель проекта – сделать контент максимально актуальным, снизить влияние человеческого фактора и исключить устаревшие или субъективные сведения, сохранив при этом контроль за качеством за экспертами.
В 2025 году в работе РУВИКИ запущена целая экосистема автоматизированных решений. ИИ-сервисы анализируют ленты ведущих агентств и автоматически добавляют свежие факты, а специализированные алгоритмы ищут, проверяют и формируют новые сведения для статей. Также используются инструменты по расширению и созданию статей, которые оформляют материалы в энциклопедическом стиле и проставляют источники.
С начала 2025 года редакторы при поддержке искусственного интеллекта обогатили 20 тысяч статей, создали 32 тысячи новых материалов на русском языке и 12 тысяч – на языках народов России. Среди новшеств – антивандальный бот, автоматическая валидация контента на соответствие законодательству и GPT-патрулирование для контроля правок.
РУВИКИ продолжает сотрудничество с Российской академией наук, библиотеками и музеями для экспертной оценки статей. Как отметил Медейко, «технологии минимизируют риски устаревания или субъективности информации, но окончательное слово остается за специалистами».