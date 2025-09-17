Главой политической партии Японии решили назначить ИИ

Tекст: Ирма Каплан

Партия «Путь к возрождению», основанная в январе Синдзи Ишимару, бывшим мэром небольшого города на западе Японии, не имеет политической платформы, а ее члены вольны определять свои собственные планы, пишет Japan Times.

Ишимару неожиданно занял второе место на губернаторских выборах в Токио в 2024 году благодаря успешной онлайн-кампании, но покинул партию после того, как она не смогла получить ни одного места на выборах в верхнюю палату парламента в 2025 году.

«Новым лидером будет ИИ», – заявил на пресс-конференции Коки Окумура, докторант кафедры исследований ИИ, который назвал себя помощником нового лидера.

Искусственный интеллект не будет диктовать политическую волю и отдавать приказы членам партии, но сосредоточится на таких решениях, как распределение ресурсов между членами, например, сказал Окумура, который недавно выиграл партийный конкурс, чтобы стать преемником Ишимару.

Партия «Путь к возрождению» боролась за места в парламенте, но все 42 кандидата проиграли на июньских выборах в Токийскую ассамблею. Все 10 кандидатов, участвовавших в июльских выборах в Верхнюю палату, также проиграли.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Албании Байрам Бегай представил на утверждение парламенту новый состав правительства, отказавшись от кандидата на должность министра в виде искусственного интеллекта.



