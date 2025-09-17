На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.2 комментария
Главой политической партии Японии решили назначить ИИ
Молодая политическая партия Японии заявила во вторник, что установит искусственный интеллект (ИИ) в качестве лидера после того, как ее основатель-индивидуалист ушел в отставку после провального выступления на недавних выборах.
Партия «Путь к возрождению», основанная в январе Синдзи Ишимару, бывшим мэром небольшого города на западе Японии, не имеет политической платформы, а ее члены вольны определять свои собственные планы, пишет Japan Times.
Ишимару неожиданно занял второе место на губернаторских выборах в Токио в 2024 году благодаря успешной онлайн-кампании, но покинул партию после того, как она не смогла получить ни одного места на выборах в верхнюю палату парламента в 2025 году.
«Новым лидером будет ИИ», – заявил на пресс-конференции Коки Окумура, докторант кафедры исследований ИИ, который назвал себя помощником нового лидера.
Искусственный интеллект не будет диктовать политическую волю и отдавать приказы членам партии, но сосредоточится на таких решениях, как распределение ресурсов между членами, например, сказал Окумура, который недавно выиграл партийный конкурс, чтобы стать преемником Ишимару.
Партия «Путь к возрождению» боролась за места в парламенте, но все 42 кандидата проиграли на июньских выборах в Токийскую ассамблею. Все 10 кандидатов, участвовавших в июльских выборах в Верхнюю палату, также проиграли.
