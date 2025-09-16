На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
В Албании не утвердили первого в мире ИИ-министра
Президент Албании Бегай отказался включить ИИ-министра в новый кабинет
Президент Албании Байрам Бегай представил на утверждение парламенту новый состав правительства без кандидата на должность министра искусственного интеллекта.
В опубликованном заявлении администрации президента Албании отмечается, что Байрам Бегай не стал утверждать «ИИ-министра» среди предложенных премьер-министром Эди Рамой членов правительства, сообщает ТАСС.
В списке значатся 17 министров и государственных министров, а ключевые ведомства – министерства иностранных дел, обороны, внутренних дел и финансов – будут возглавлять прежние руководители.
Уточняется, что процесс формирования нового кабинета завершится в ближайшие дни после одобрения состава парламента и принесения присяги премьером и министрами. Ранее планировалось, что в Албании впервые в мире министерский пост займет искусственный интеллект по имени Diella, отвечающий за государственные закупки.
Премьер-министр Албании заявлял, что введение этого поста позволит создать полностью неподкупную систему госзакупок. В настоящее время модель Diella уже используется в государственной цифровой платформе e-Albania, предоставляющей доступ к большинству госуслуг.
