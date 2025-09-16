В Албании не утвердили первого в мире ИИ-министра

Президент Албании Бегай отказался включить ИИ-министра в новый кабинет

Tекст: Денис Тельманов

В опубликованном заявлении администрации президента Албании отмечается, что Байрам Бегай не стал утверждать «ИИ-министра» среди предложенных премьер-министром Эди Рамой членов правительства, сообщает ТАСС.

В списке значатся 17 министров и государственных министров, а ключевые ведомства – министерства иностранных дел, обороны, внутренних дел и финансов – будут возглавлять прежние руководители.

Уточняется, что процесс формирования нового кабинета завершится в ближайшие дни после одобрения состава парламента и принесения присяги премьером и министрами. Ранее планировалось, что в Албании впервые в мире министерский пост займет искусственный интеллект по имени Diella, отвечающий за государственные закупки.

Премьер-министр Албании заявлял, что введение этого поста позволит создать полностью неподкупную систему госзакупок. В настоящее время модель Diella уже используется в государственной цифровой платформе e-Albania, предоставляющей доступ к большинству госуслуг.

