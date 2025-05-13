Bloomberg: Рама укрепил контроль над парламентом после победы на выборах в Албании

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает Bloomberg, премьер-министр Албании Эди Рама выиграл выборы, набрав 52% голосов при почти полном подсчете бюллетеней. Социалистическая партия под его руководством увеличила свое представительство с 74 до 82 мест в парламенте, что усилило позиции Рамы, находящегося у власти уже 12 лет.

Оппозиция под руководством бывшего премьера Сали Бериши, которому 80 лет, не смогла предложить убедительную альтернативу. Бериша находится под санкциями США и Британии по подозрению в коррупции, тогда как ряд соратников Рамы также оказался под следствием по аналогичным обвинениям.

В ходе кампании Рама заявлял: «Только мы способны привести Албанию в Евросоюз к 2030 году». Его обещание предполагает проведение серьезных реформ – в частности, укрепление судебной независимости, развитие демократии и борьбу с коррупцией, чтобы выполнить условия вступления в ЕС.