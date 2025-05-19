Политик Филиппо назвал Макрона «самовлюбленным идиотом» за веселость в Албании

Политик Филиппо указал на неуместную веселость Макрона на саммите в Албании

Tекст: Ирма Каплан

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо снова раскритиковал неуместные выпады президента Франции Эммануэля Макрона на международном мероприятии – саммите в Албании, где во время коллективного фотографирования Макрон улыбался и поднимал большие пальцы вверх.

«Догадайтесь-ка, кто тот единственный самовлюбленный идиот, который размахивает кулаками, подняв большие пальцы вверх с идиотским восторгом», – написал он в соцсети Х, в которой выложил фото с саммита.

На фото десятки участников в костюмах и строгих нарядах выстроились в несколько рядов для коллективного фото, улыбаются, смотрят по сторонам, и один из них выделяется широкой улыбкой и довольным видом, это Макрон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Филиппо высмеял неловкую попытку президента Франции Эммануэля Макрона «поумничать» при общении и рукопожатии с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите Европейского политического сообщества.