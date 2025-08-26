Пентагон решил использовать искусственный интеллект для влияния за рубежом

The Intercept сообщил о планах Пентагона использовать ИИ для пропаганды за рубежом

Tекст: Мария Иванова

Командование специальных операций США собирается применять нейросети для усиления влияния страны за рубежом, передает ТАСС со ссылкой на портал The Intercept.

Согласно внутреннему документу, военные считают, что искусственный интеллект поможет эффективно контролировать информационное поле и влиять на зарубежную аудиторию в режиме реального времени. В тексте документа прямо говорится: «Программа, созданная, чтобы служить нашим целям, дала бы нам возможность контролировать изложение фактов и влиять на аудиторию в режиме реального времени».

Пентагон сейчас ищет подрядчика, способного предоставить современные ИИ-технологии, которые смогут конкурировать с аналогичными разработками из Китая. Отмечается, что нейросети должны анализировать большие объемы данных, моделировать возможную реакцию аудитории и даже подавлять мнения, отличающиеся от заданной позиции. Также военные ожидают, что ИИ будет генерировать материалы для поддержки нужных сообщений.

Дэн Лессард, официальный представитель командования, заявил The Intercept, что использование искусственного интеллекта «направлено на защиту национальной безопасности перед лицом все более сложных глобальных вызовов» и не угрожает обществу США. The Intercept подчеркивает, что законы страны запрещают военную пропаганду среди собственных граждан.

Как ранее писало Bloomberg, Пентагон подписывает контракты с крупнейшими компаниями-разработчиками искусственного интеллекта, среди которых Google, OpenAI, xAI и Anthropic PBC. Кроме того, глава OpenAI Сэм Альтман не исключил, что его компания может в будущем сотрудничать с Министерством обороны США по созданию ИИ-систем вооружений.

