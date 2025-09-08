Лавров оценил перспективы сотрудничества России и США в сфере ИИ

Лавров: Россия и США могут сотрудничать в ИИ, но риски военного применения пока мешают

Tекст: Мария Иванова

Россия и США могут сотрудничать в области искусственного интеллекта, однако этому пока мешают риски военного использования технологий, передает ТАСС.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для начала такого взаимодействия необходимо повысить уровень взаимного доверия между сторонами.

«Я не сомневаюсь, что в сфере высоких технологий, включая искусственный интеллект, может быть налажена работа, хотя здесь, учитывая потенциальные военные возможности использования искусственного интеллекта, возможно, потребуется как-то сначала повысить взаимное доверие», – отметил Лавров, выступая в МГИМО.

Глава МИД также высказался по поводу экономических отношений между двумя странами. По его словам, несмотря на рост товарооборота на 20%, нынешние объемы пока далеки от прежних показателей. Лавров подчеркнул, что значительная часть этого роста обусловлена изменениями цен на уран и ряд других металлов, которые продолжают закупать американские компании.

В числе перспективных направлений для совместной работы Лавров назвал энергетику, освоение Арктики и космос. Он отметил возможность сотрудничества по производству сжиженного природного газа как в России, так и на Аляске, а также привлечение западного бизнеса к проектам на Сахалине и в Сибири. По словам министра, космическое сотрудничество между Россией и США никогда не прекращалось.

Лавров добавил, что у России и США сохраняется потенциал для диалога по многим вопросам. Он подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в развитии совместных проектов, если их интересы совпадают.

Ранее на встрече министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Арктику и космическое пространство перспективными направлениями взаимодействия между Россией и США.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подчеркнул, что люди, а не ИИ, должны принимать окончательные решения в системе государственного управления.