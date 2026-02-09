Алиханов: Безвиз России и Саудовской Аравии заработает во втором полугодии

Tекст: Ольга Иванова

Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией, вероятно, начнет действовать во второй половине 2026 года, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия».

«Оно в декабре было подписано, мы надеемся, что с учетом всех процедур, ратификации, в середине – во второй половине, уж точно оно заработает, этого года», – заявил министр.

Кроме того, по словам Алиханова, товарооборот между Россией и Саудовской Аравией по итогам 2025 года может превысить 4 млрд долларов. С января по ноябрь 2025 года объем взаимной торговли составил 3,6 млрд долларов. Министр выразил уверенность, что по итогам года эта сумма увеличится, сообщает ТАСС.

Алиханов также отметил, что сегодня в рамках выставки планируются обсуждения с саудовскими коллегами в сферах горной добычи, металлургии, беспилотного транспорта и фармацевтики. По его словам, эти проекты могут дополнительно ускорить рост деловых связей между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Саудовская Аравия договорились запустить безвизовый режим в конце февраля – начале марта.