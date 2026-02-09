У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.3 комментария
Рособрнадзор запретил прием в Кисловодский институт и предупредил шесть вузов
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием абитуриентов в Кисловодский гуманитарно-технический институт.
Решение принято из-за неисполнения ранее выданного предписания в установленный срок, передает РИА «Новости».
Кроме того, регулятор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований еще шести образовательным организациям.
Среди них оказались университет «Синергия», Байкальский гуманитарный институт и Академия Русского балета имени Вагановой. Вузам предложено принять срочные меры для соблюдения законодательства.
До этого Рособрнадзор вынес предостережения 11 другим вузам, включая Петербургскую академию художеств и Московский международный университет.
Еще раньше регулятор выносил официальные предостережения с требованием устранить нарушения обязательных требований трем российским вузам.