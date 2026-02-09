У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.3 комментария
В «Тануки» решили провести расследование после новостей о таракане в роллах
Популярная сеть ресторанов японской еды «Тануки» инициировала проверку после появления в соцсетях информации о найденном насекомом в доставленной еде.
Представители компании усомнились в актуальности жалобы, отметив, что показанный на фото набор исчез из меню еще в прошлом году, сообщает ТАСС.
«Поверим фотоматериалы на их подлинность», – заявили в организации.
В компании полагают, что публикация может носить заказной характер из-за высокой конкуренции перед праздниками. Там напомнили о случаях использования фейковых отзывов и сгенерированных нейросетями изображений для шантажа или дискредитации бизнеса.
В феврале прошлого года Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных норм в московском ресторане «The Бык» после жалоб на отравления и приостановил работу заведения.