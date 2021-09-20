Южная Корея собралась вооружить подлодки баллистическими ракетами

Республика Корея во второй половине 2022 года примет на вооружение новую баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ), сообщил правительственный источник.

Южная Корея впервые осуществила испытательный запуск БРПЛ 15 сентября. Ракета была выпущена с подводной лодки «Досан Ан Чан Хо» на испытательном полигоне в провинции Чхунчхон-Намдо. Она пролетела запланированное расстояние и поразила цель. Таким образом, страна стала седьмой в мире, успешно испытавшей БРПЛ, передает ТАСС.

«Состоятся еще несколько раундов испытаний, чтобы убедиться в надежности ракеты. После завершения стадии разработки планируется начать ее массовое производство и поставить на вооружение во второй половине 2022 года», – приводит Ренхап слова источника.

Другой правительственный источник сообщил , что всего планируется развернуть 78 таких ракет на девяти подводных лодках, включая «Досан Ан Чан Хо».

Южнокорейская БРПЛ, являющаяся вариантом баллистической ракеты «Хенму-2Б», имеет максимальную дальность полета 800 км и оснащается обычными боеголовками.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Южная Корея вошла в элитный клуб стран, способных нанести удар баллистическими ракетами из-под воды.

В прошлую среду премьер Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие.

Кроме того, Вашингтон и Канберра договорились о значительном расширении американского военного присутствия в Австралии, повышении степени взаимодействия и углублении деятельности союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласовали ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, там же создадут инфраструктуру для расширенной деятельности военно-морских сил стран нового союза. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.

Кроме того, в марте командующий американскими ВС в Тихом океане адмирал Филип Дэвидсон заявил, что США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю.

Помимо этого, о размещении американских ракет средней дальности заговорили в Японии.