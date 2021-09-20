Южная Корея собралась вооружить подлодки баллистическими ракетами

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20 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 07:56  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Байден научит Францию смирению перед американской ложью

Бегство из Афганистана и скандал с подлодками разрушили иллюзии европейцев о союзе с США Adam Schultz/White House/Global Look Press
Париж отозвал послов из Вашингтона и Канберры, обвинив Австралию в предательстве, а Вашингтон – в двуличии и лживости. Более того, Франция усомнилась в прочности союза с США, а Британию сочла «пятым колесом» в недавно созданном альянсе AUKUS. По мнению экспертов, Франции все-таки есть чем ответить союзникам на нанесенное оскорбление. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Американская «аристократия» побежит в Евросибирь

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если совсем кратко, то Евросибирь – это имперский союз народов Европы и России, объединенных для защиты от атлантизма с одной стороны, а от исламизма – с другой. Это в широком смысле проект «этнополитический». Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Русское кино в долгу у России

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Система госфинансирования фильмов – пережиток СССР, где государство давало деньги на все кинопроизводство по понятным причинам. А сейчас нужны ли нам такие подачи? Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Над либералами надругались с помощью УГ

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Безусловно, искренние антикоммунисты обмануты Волковым – Навальным в самых лучших чувствах, и обмануты жестоко. Можно даже сказать, что над ними цинически надругались. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Южная Корея собралась вооружить подлодки баллистическими ракетами

    20 сентября 2021, 07:37

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Республика Корея во второй половине 2022 года примет на вооружение новую баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ), сообщил правительственный источник.

    Южная Корея впервые осуществила испытательный запуск БРПЛ 15 сентября. Ракета была выпущена с подводной лодки «Досан Ан Чан Хо» на испытательном полигоне в провинции Чхунчхон-Намдо. Она пролетела запланированное расстояние и поразила цель. Таким образом, страна стала седьмой в мире, успешно испытавшей БРПЛ, передает ТАСС.

    «Состоятся еще несколько раундов испытаний, чтобы убедиться в надежности ракеты. После завершения стадии разработки планируется начать ее массовое производство и поставить на вооружение во второй половине 2022 года», – приводит Ренхап слова источника.

    Другой правительственный источник сообщил , что всего планируется развернуть 78 таких ракет на девяти подводных лодках, включая «Досан Ан Чан Хо».

    Южнокорейская БРПЛ, являющаяся вариантом баллистической ракеты «Хенму-2Б», имеет максимальную дальность полета 800 км и оснащается обычными боеголовками.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Южная Корея вошла в элитный клуб стран, способных нанести удар баллистическими ракетами из-под воды.

    В прошлую среду премьер Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

    Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие.

    Кроме того, Вашингтон и Канберра договорились о значительном расширении американского военного присутствия в Австралии, повышении степени взаимодействия и углублении деятельности союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласовали ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, там же создадут инфраструктуру для расширенной деятельности военно-морских сил стран нового союза. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.

    Кроме того, в марте командующий американскими ВС в Тихом океане адмирал Филип Дэвидсон заявил, что США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю.

    Помимо этого, о размещении американских ракет средней дальности заговорили в Японии.


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    В США назвали главный козырь российского Су-25
       18 сентября 2021, 15:14
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Грозный арсенал российского штурмовика Су-25 может уничтожить любую вражескую цель, это его главный козырь, заявил американский военный эксперт Марк Эпископос в статье для издания The National Interest.

    Эпископос пишет, что основным преимуществом Су-25 является его богатый смертоносный арсенал вооружения, который компенсирует некоторые недостатки в авионике и аэродинамике. По его мнению, обширный выбор мощнейших боеприпасов позволяет самолету уничтожать любые наземные цели, передает ФАН.

    Отмечается, что «духовный наследник» легендарного Ил-2 впервые был применен войсками СССР в Афганистане, где успешно справлялся со всеми задачами. Самолет, которому уже четыре десятка лет, уже крайне редко используется Воздушно-космическими силами России в военных операциях, однако, констатировал автор публикации, в некоторых странах Су-25 активно применяется и по сей день.

    Ранее в США восхитились креативностью советского авиаконструктора.

    Коментарии (36)
    Производитель «Железного купола» прокомментировал сообщения о поставках на Украину

    17 сентября 2021, 11:54

    Текст: Алина Назарова

    В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.

    «Мы не комментируем использование наших систем после их развертывания. Мы не имеем никакого влияния на обсуждение», – сообщил представитель компании РИА «Новости».

    В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол». 

    Коментарии (14)
    В США уличили Францию в двойных стандартах после срыва контракта по подлодкам
       17 сентября 2021, 15:22
    Фото: POOL/REUTERS
    Текст: Алина Назарова

    Читатели сайта телеканала Fox News, комментируя отказ Австралии от приобретения французских подводных неатомных подлодок, заявили, что обвинения в адрес Вашингтона в сложившейся ситуации беспочвенны, и уличили Париж в двойных стандартах.

    «Прости, Макрон, это бизнес. Для субсидируемого государством Airbus было совершенно нормально красть контракты у Boeing, но теперь вы плачете из-за конкуренции в области подлодок», – написал пользователь с ником db3, передает РИА «Новости».

    «Возможно, австралийцам не нужны были подлодки, которые автоматически сдались бы при виде врага», – сыронизировал RightofYou.

    «Двойные стандарты Франции просто смешны. Они часть НАТО, но при этом продают ядерные технологии Ирану, ставя под угрозу безопасность США и себя самих. У меня нет к ним никакого сочувствия», – выразил мнение 2daysreality.

    «Извините, Франция. Австралия хочет, чтобы подводные лодки могли нырять и всплывать обратно на поверхность. Второй пункт весьма важен», – пошутил foulball.

    «И ты, Брут? Вполне уместное выражение, учитывая, что Франция поддерживала Байдена во время президентских выборов», – отметил jsmitty77.

    «Решение приняла Австралия, поэтому Франция обвиняет США. Предсказуемо», – подытожили читатели.

    В среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию Франции, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».

    Коментарии (24)
    В США нашли способную догнать Россию разработку в сфере гиперзвука
       18 сентября 2021, 16:41
    Фото: US Navy
    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты вскоре получат вооружение, способное догнать Россию в сфере гиперзвука, заявил обозреватель журнала National Interest Крис Осборн.

    Осборн в своей статье подчеркнул, что у Москвы есть впечатляющие образцы гиперзвукового оружия, в том числе противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» и авиационный комплекс «Кинжал», но Вашингтон стремительно развивается в создании гиперзвуковых вооружений, передает РИА «Новости».

    Он привел в пример разработку, которая появится на вооружении у США в 2023 году – гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW).

    «В первоначальной конфигурации планируется развертывание ракетной батареи из четырех пусковых установок и центра управления. LRHW может применяться сухопутными войсками и флотом, так как боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак. Каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, то есть в батарее их будет сразу восемь», – написал автор материала.

    По его словам, в случае атаки такой батареи на незащищенную зону противника возникнет угроза для сил оппонента. «В большинстве своем это сводится к тому, что если Россия и сохраняет тактическое преимущество, то разрыв начинает сокращаться», – подвел итог Осборн.

    Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвукового оружия. Он отметил, что ранее Он добавил, что ранее Россия пыталась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки Запада, но теперь сохраняет преимущество в этой сфере над западными странами.

    В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW). Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России.

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    В США рассказали о способном обрушить «шквал огня» российском оружии
       17 сентября 2021, 08:29
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», опытную эксплуатацию которой сейчас проводит Россия, способна уничтожать американские танки, пишет в статье для журнала The National Interest журналист Себастьен Роблин.

    Роблин обращает внимание на некоторые конструкторские изменения, отличающие новую модификацию от предыдущих подобных систем: теперь ТОС-2 установлена на колесное шасси. Эта особенность придает системе схожесть с легендарной «Катюшей», использовавшейся в годы Великой Отечественной войны. На новинке также установлен новейший механизм наводки и управления огнем, который еще больше повышает боевой потенциал машины, передает РИА «Новости».

    Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. «Броня у «Тосочки» слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня», – добавляет автор материала.

    Тяжелая огнеметная система (ТОС) – одна из систем вооружения, предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.

    В марте исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщал, что для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в 2021 году планируется разработать новейшие реактивные снаряды.

    Коментарии (19)
    Испанцы опубликовали фан-арты на российский Checkmate

    18 сентября 2021, 19:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Испанский тематический журнал Mundo de Aviacion («Мир авиации») опубликовал рендеры с новейшим российским самолетом Checkmate, который на изображениях летает над облаками.

    Издание разместило в своем Facebook два отдельных поста с несколькими рендерами.

    В одном посте представлен самолет на земле, над землей и в облаках, в другом три самолета летают в воздухе над уровнем облаков.

    «Не успел Checkmate дебютировать на «МАКС-2021», как уже стали завозить фан-арты», – прокомментировали публикацию в Telegram-канале Ростеха.

    Вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что в госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России.

    До этого ФСВТС рассказывала об отсутствии иностранных заявок на истребитель Checkmate.

    Коментарии (12)
    Командование армии США поздравило летчиков открыткой с российскими Су-27

    19 сентября 2021, 15:31

    Текст: Евгения Шестак

    Южное командование армии США поздравило военных летчиков открыткой с изображением российских самолетов Су-27, что вызвало насмешки в соцсетях.

    Поздравление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ведомства. ВВС США были основаны 18 сентября в 1947 году. Поздравительная надпись «С днем рождения, ВВС США» сопровождается изображением трех самолетов, чьи силуэты очень похожи на российские Су-27. В соцсетях на это отреагировали с иронией.

    «Когда ВВС США получили самолеты Сухого? <...> С днем рождения, российские ВКС! <...> Военно-воздушные силы США выглядят так, словно их раздавили российские самолеты», – прокомментировали пользователи.

    Советско-российский истребитель Су-27 относится к 4-го поколению боевых самолетов. У него имеется множество модификаций, включая наиболее современную – Су-35С из поколения 4++. Характерной чертой Су-27 и его модификаций является особая форма, которая делает планер аэродинамически неустойчивым, при этом обеспечивая ему сверхманевренность и возможность выполнять различные фигуры высшего пилотажа, такие как, к примеру, знаменитая «кобра Пугачева».

    Ранее российский Су-27 сопроводил американского разведчика RC-135 в небе над Черным морем, нарушения государственной границы России не допущено. 

    Коментарии (25)
    Пентагон счел Россию главным вызовом для США
       18 сентября 2021, 07:29
    Фото: Ron Sachs/CNP/
    AdMedia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол сравнил «угрозы», которые якобы исходят от России и Китая для Европы и США.

    По словам Кола, Россия в краткосрочной перспективе может представлять собой для США более серьезную проблему, чем Китай, хотя Пекин и остается «задающей ритм угрозой» для Вашингтона. Кол сказал, что «в ближайшие годы Россия с точки зрения безопасности может представлять для США и, конечно, для Европы основной вызов» в военной сфере, передает ТАСС.

    Пентагон считает, что «Россия становится все более напористым противником». Утверждается, что Москва «полна решимости усиливать свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене», включая попытки посеять «разногласия» между западными державами. Кол заявил, что политика России «в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в киберсфере» остается «главным вызовом для США и их союзников».

    США утверждают, что Москва «слишком часто подрывает прозрачность и предсказуемость, использует военную силу для достижения своих целей». При этом Вашингтон «продолжает внимательно следить за военной активностью России на восточном фланге НАТО и в регионе Черного моря».

    В Пентагоне заявили, что намерены «взаимодействовать с Россией с позиции коллективной силы». Военное ведомство заверило, что «ВС США в Европе по-прежнему сильны, готовы и гибки, они обеспечивают надежное и эффективное сдерживание». «В НАТО мы работаем с союзниками и партнерами над обеспечением готовности ВС для усиления надежного боевого сдерживания во всем трансатлантическом сообществе», – сказал Кол.

    Напомним, замглавы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен назвал армию России  невероятно сильной. Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить. В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Пентагон счел США слишком медленными при конкуренции с Россией и Китаем.

    Коментарии (43)
    В Кремле высказались о возвращении к теме покупки «Мистралей» у Франции

    17 сентября 2021, 12:42

    Текст: Алина Назарова

    Возвращения к теме о покупке «Мистралей» у Франции нет на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Этой темы нет на повестке дня вообще», – сказал Песков, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия на изменение позиции Франции, передает РИА «Новости».

    В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию Франции, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».

    Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

    Коментарии (2)
    Глава минобороны ФРГ призвала Европу стать независимой от США в военном плане

    18 сентября 2021, 08:53

    Текст: Наталья Ануфриева

    Европейский союз (ЕС) должен действовать более независимо от США в военном плане, но не отделяться от американских партнеров полностью, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

    Крамп-Карренбауэр завила об этом в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, отметив, что «это не означает, что мы должны отделиться от американцев», передает ТАСС.

    «Но могут возникнуть такие ситуации, при которых у нас будут другие интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны быть более дееспособными при помощи собственных сил», – сказала она.

    Министр напомнила, что после захвата талибами* власти в Афганистане европейские коллеги обсуждали на экстренном заседании пути выхода из ситуации, и тогда обсуждались в числе прочего силы быстрого реагирования. По ее словам, она предложит свое видение по формированию таких сил до конца октября.

    Ранее в Германии допустили выход Франции из НАТО. Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем США создали военный блок против Китая, унизив Францию.

    Военный эксперт, китаист Василий Кашин объяснил участие Австралии в новом военном альянсе, а политолог Сергей Федоров указал на унижение Франции со стороны США.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Норвегия усмотрела рост военной активности России у своих территорий
       18 сентября 2021, 06:57
    Фото: mil.ru
    Текст: Антон Антонов

    Глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен утверждает, что российская военная активность поблизости от норвежских территорий якобы неуклонно нарастает.

    Комментируя российско-белорусские стратегические учения «Запад–2021», Бакке-Йенсен призвал Москву «быть открытой в том, что касается ее учений», а также выполнять «обязательства о прозрачности в соответствии с Венским документом», передает РИА «Новости».

    Напомним, совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» завершились 15 сентября, официальная церемония закрытия прошла на нижегородском полигоне Мулино.

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    США сообщили об испытании способной нести ядерный заряд ракеты Trident II

    18 сентября 2021, 21:26

    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II, сообщили в пресс-службе Военно-морских сил США.

    «Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Там добавили, что испытания демонстрируют готовность и возможности США в контексте стратегического сдерживания.

    Trident II – единственная на данный момент ракета, способная нести ядерный боезаряд в ВМС США и Британии.

    В сентябре 2019 года США провели испытательный запуск четырех межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с подлодки. Одна из них пролетела вблизи мексиканского Airbus, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану.

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    Борисов оценил возможность закупок Checkmate для российской армии

    17 сентября 2021, 08:48

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России, заявил на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.

    «В планах будущей госпрограммы вооружения рассмотрят возможность его приобретения», – передает РИА «Новости» слова Борисова.

    Он отметил, что наличие только одного двигателя в Checkmate вызывает у Минобороны настороженность с точки зрения требований надежности, однако напомнил, что однодвигательные истребители активно используются в других странах.

    Борисов добавил, что наличие самолета на вооружении cобственной армии способствует экспортному потенциалу машины.

    Ранее ФСВТС рассказала об отсутствии иностранных заявок на истребитель Checkmate.

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    В России решили создать сверхдальнобойную винтовку под калибр НАТО

    17 сентября 2021, 08:15

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сверхдальнобойная винтовка калибра стран НАТО, способная поражать цели в реальных боевых условиях на дальности 2,5-3 километра, создается в России, заявил главный конструктор предприятия-разработчика данного оружия ORSIS (входит в группу компаний «Промышленные технологии») Максим Байметов.

    «Мы решили пойти еще дальше: создать крупнокалиберную винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg (12,7 × 99 мм), который применяется в широком спектре оружия, от винтовок и вплоть до пулеметов. Эта винтовка сможет стрелять на рекордные расстояния 2,5-3 километра», – передает РИА «Новости» слова Байметова.

    Он отметил, что испытания винтовки должны стартовать в начале 2022 года. По его словам, это оружие создается прежде всего для продвижения на экспорт, однако этим проектом уже интересуются и российские силовые структуры.

    Байметов подчеркнул, что речь идет о «настоящем» боевом оружии, которое сможет поражать цели на такие дальности не в единичных случаях, когда требуется поставить рекорд, а на регулярной основе.

    «Тут все-таки речь идет о стрельбе для установления рекордов, а не выполнении реальных боевых задач. Заявленные нами параметры предполагают, что снайперы смогут поражать цели на расстоянии около 2,5 километров при точной стрельбе, и это будет правилом, а не исключением. Сегодня в России боевое оружие такого класса пока никто не производит», – пояснил Байметов.

    Для сравнения он привел в пример самую популярную разработку ORSIS – высокоточную винтовку Т-5000, дальность поражения которой составляет 1,6 километра.

    Ранее в Рособоронэкспорте не исключили начало производства патронов натовских калибров.

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    В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера назвали слухами

    18 сентября 2021, 04:52

    Текст: Антон Антонов

    Заместитель генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа заявил, что ему «нечего сказать» о слухах относительно договора Мали с российской частной военной компанией Вагнера.

    Лакруа заявил: «Мы слышим слухи, но это все гипотетически. Мы ничего не видим». По его словам, «сложно спекулировать слухами». Он подчеркнул, что ООН «не вторгается в суверенные дела» стран, «вступать в двустороннее сотрудничество» – это «прерогатива государства». Для ООН, как заявил Лакруа, важно, чтобы миссия в Мали могла продолжать исполнять свои задачи, передает РИА «Новости».

    Напомним, Франция пригрозила вывести войска из Мали, если военная хунта заключит договор о сотрудничестве с ЧВК Вагнера. По данным французских источников, Мали планирует пригласить в страну около тысячи сотрудников ЧВК для обучения армии. Малийские власти признали, что вели переговоры, но договоренности достигнуты не были. Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали.

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