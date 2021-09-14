Южная Корея нашла возможность доставить проблемы любой стране

Взгляд
14 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 19:08  |  vz.ru
Разделы

Европа может сбить цены на газ с выгодой для России

Европа сама загнала себя в ловушку высоких цен Jochen Tack/imageBROKER/Global Look Press
Газовая цена в Европе поставила новый исторический рекорд. Она выросла до 800 долларов за тысячу кубометров. Некоторые винят в этом Газпром, считая, что это он создал дефицит газа на рынке. В реальности российская компания поставляет рекордные объемы топлива в ЕС. Кто же виноват в том, что цены на газ так высоко взлетели, и что может остановить их рост? Подробности...
Перейти в раздел…

Европа навсегда попрощается с «меркелизмом»

Как метод политической борьбы, «меркелизм» уникален, свойственен одной лишь Меркель Focke Strangmann/EPA/ТАСС
Чем ближе уход Ангелы Меркель с поста канцлера на почетную пенсию, тем чаще в СМИ и речах немецких политиков проскальзывает слово «меркелизм». Чаще о нем говорят, как о чем-то, что хотелось бы сохранить. Но что такое «меркелизм»? Каковы его отличительные особенности? И почему надеждам на «меркелизм без Меркель» не суждено сбыться?  Подробности...
Перейти в раздел…

Волонтеры прошли проверку пожарами

Пожарные успешно справлялись сами – но для борьбы с последствиями пожаров потребовались усилия добровольцев Валерий Мельников/РИА «Новости»
«Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни». Подробности...
Перейти в раздел…

Иран возвращается в большую политику

Иран не спешил возрождать сделку, но при новой власти не хочет терять «ни минуты» Majid Asgaripour/WANA/REUTERS
Тегеран наконец-то дал добро на переговоры, цель которых – перезаключение «ядерной сделки», похороненной при Трампе. К этому иранцев единодушно призывают такие разные страны, как Россия, США и Китай, а грядущие консультации в Вене обещают стать одним из важнейших политических событий планеты. Москве эта сделка выгодна именно сейчас, а вот платить за нее придется Вашингтону. Подробности...
Перейти в раздел…

Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
Перейти в раздел…

На отказ от кириллицы у Украины не хватит денег

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
На Украине продолжаются «игры с языком». После фактического запрета употребления русского языка в публичной сфере и предложений переименовать украинский язык в «руськый» киевские власти призвали перейти на латиницу. Подробности...

Немцы больше не верят своей пропаганде

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Большим сюрпризом для коллег было, когда выяснилось, что большинство людей в Германии – не идиоты. Вешаете нам лапшу на все части тела? Ну, ок, сказали немцы. И переключились на русский канал RT. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Разбираем вредные советы для избиркомов

Сергей Федорченко
Сергей Федорченко, Замдекана факультета истории, политологии и права МГОУ, кандидат политических наук
Вредный совет номер один: смело привлекать к надомному голосованию всех, кто под руку попадется. Вредный совет номер два: «творчески переосмыслить» рекомендации Центризбиркома. Подробности...
Перейти в раздел…

Перевести Украину на латиницу

Как отравиться арбузом

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Перейти в раздел…

В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
Подробности...

Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
Подробности...

Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто должен нести ответственность за совершенные мигрантами преступления?
  • Только сам мигрант

  • Мигрант и его работодатель

  • Мигрант и его диаспора
Вы готовы ограничить собственное потребление ради экологического равновесия на планете?
  • Готов сейчас

  • Готов в будущем

  • Пусть другие себя ограничивают
Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
  • Высокая зарплата

  • Хорошие жилищные условия

  • Перспективы карьерного роста

  • Таежная романтика

  • Ни при каких условиях не перееду

  • Я уже живу в Сибири
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин назвал поддержку IT-отрасли для государства одной из ключевых задач
    Путин призвал регулярно повышать доходы военных Глава Подмосковья призвал выдворить нарушающих закон мигрантов В Москве запретили использовать в каршеринге автомобили класса ниже Евро 5 В КЧР при обрушении части ледника один человек погиб и двое пострадали
    Путин сообщил, что весь день общался с заболевшим коронавирусом Мигранты покинули общежитие в подмосковном Бужаниново В США начали разработку программы по борьбе с российским влиянием в Европе Тревел-блогер оценил перспективы веломаршрута Москва – Петербург
    Титов предложил способ решить проблему нехватки мигрантов Эксперт пояснил главную по мнению Путина проблему Сирии В Норвегии на выборах победила выступающая за партнерство с Россией партия Стали известны подробности строительства нового курортного города в Крыму

    запрос Украины


    Суд в Чехии арестовал россиянина Франчетти

    курорт будущего


    Как Сочи или Хургада: Тревел-блогеры описали свое видение нового курорта в Крыму

    «тайные задачи»


    Британцев рассмешила «страшилка» о российском «корабле-шпионе» в Ла-Манше

    Видео

    избавиться от кириллицы


    Украина нашла способ превратиться в Польшу

    кровавые ошибки


    Афганистан принес Байдену новые неприятности

    база в судане


    Чем Россия ответит на африканский военно-морской шантаж

    исторический рекорд


    Европа может сбить цены на газ с выгодой для России

    ядерная сделка


    Иран возвращается в большую политику

    пространственная революция


    Игорь Караулов: «Северный поток – 2» изменил географию Европы

    арабо-турецкое сближение


    Камран Гасанов: Байден подружил арабов с турками

    не самый плохой канцлер


    Василий Федорцев: Чем России запомнится Меркель

    на ваш взгляд


    Кто должен нести ответственность за совершенные мигрантами преступления?

    Южная Корея нашла возможность доставить проблемы любой стране

    Южнокорейские подводные лодки по некоторым параметрам лучше российских    14 сентября 2021, 18:45
    Фото: Sout Korean Navy via YNA/dpa/Reuters
    Текст: Александр Тимохин

    Южная Корея достигла важнейшего военно-технического рубежа – она вошла в элитный клуб стран, способных нанести удар баллистическими ракетами из-под воды. Как Сеулу удалось достичь этого, какие военные цели для применения такого оружия имеются у Южной Кореи – и почему России стоит относиться к происходящему более чем серьезно?

    7 сентября с борта южнокорейской подлодки «Досан Ан Чханхо», головной в одноимённом классе кораблей, был выполнен успешный запуск баллистической ракеты подводной лодки (БРПЛ) «Хёнму 4-4». Но прежде чем говорить о новой ракете, стоит посмотреть на контекст события. Южная Корея (ЮК) имеет огромные амбиции на мировом рынке оружия и активно прорывается в такие его сегменты, как танки. Есть и масса других достижений. В то же время, у Южной Кореи есть и ряд военных угроз. Первая из них это, конечно же, КНДР, северные «родственники».

    Амбиции

    Правда, тут есть один нюанс. Бытует мнение, что КНДР это такой нищий, но страшный военный монстр со сверхмощной армией и ядерным оружием. Реальность, однако, иная. Нищая Северная Корея и войска содержит соответствующие — и столкновения с южанами эта армия не выдержит.

    Разрыв по боевым возможностям между севером и югом чудовищен — на юге современные вооружённые силы, оснащённые новейшим высокотехнологичным оружием и обученные современным приёмам ведения войны, на юге — что-то похожее на армию Ирака в 1991 с поправкой на голодных солдат, в разы более убогую технику и нулевой боевой опыт. Всё начинается с физподготовки — откормленные за несколько поколений южане просто выше и сильнее, и несут больше оружия и боеприпасов, затем идёт эпохальный разрыв во всём — от радиосвязи до авиации. Южнокорейцы, конечно же, это прекрасно видят. Но к войне готовятся, во-первых, чтобы этот разрыв не исчез, а во-вторых…

    Во-вторых, у южно-корейцев есть, прямо скажем, сложности с Японией. Это звучит странно, так как психологически любой сторонний наблюдатель воспринимает эти страны как союзников США, но друг с другом у них всё непросто.

    C Южной Кореей у японцев и был, и есть территориальный спор вокруг островов Токто, которые Япония считает своими (как знакомо, да?). Сейчас в Южной Корее запущены процессы конфискации некоторой собственности японских компаний, а Япония наложила на Южную Корею торговые санкции, попутно обвинив в передаче оборудования и технологий двойного назначения не куда-то, а в КНДР. Японские патрульные самолёты время от времени приближаются к южно-корейским боевым кораблям, что обычно заканчивается протестами. Ими же заканчиваются визиты японских официальных лиц в пресловутый храм Ясукуни. В общем, никто там никому ничего не забыл и не простил.

    И на всё это накладываются тайные глобальные амбиции. Южная Корея, судя по всему, активно готовится не просто к сокращению присутствия и влияния США в мире, но ещё и хочет «подрезать» себе часть этого влияния, и конвертировать его в деньги и в ресурсы, которыми страна обделена. Что нужно, чтобы тебя принимали всерьёз не только соседи? Нужно чтобы до этих «не только соседей» можно было бы дотянуться.

    Возможности

    Средством дотягиваться у любой страны всегда является флот, и тут Республика Корея не подкачала. Флот Южной Кореи — полностью океанский, с глобальной военной досягаемостью. У страны эсминцев всего в два раза меньше, чем у России БПК, эсминцев, фрегатов и крейсеров вместе взятых на всех флотах, при этом это относительно новые корабли, не старше 1996 года.

    Вооружение тоже на уровне, особенно у, как говорят остряки, «самых ракетных кораблей в мире» - гигантских эсминцев типа «Король Сёджон» с 128-ю ракетными ячейками. Единственным кораблём с большим числом ракет в мире является наш атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», но он ещё неизвестно сколько будет на модернизации, а во-вторых, такие корабли мы больше строить не можем, а у корейцев проблем с постройкой «Сёджонов» нет, три из них в строю, ещё три законтрактованы.

    Южная Корея давно освоила постройку универсальных десантных кораблей — в строю три таких корабля типа «Токто». А значит, есть возможность высадки части сил морского десанта с воздуха и базирования ударных вертолётов. В помощь тройке «Токто» есть восемь танкодесантных кораблей. Но высаживаться куда-то корейцам можно только если местные союзники в наличии, и обязательно с авиацией. Чтобы избавиться от такой зависимости, Южной Корее стоило бы задуматься о своих авианосцах — и она над ними работает. А с другой стороны, при невозможности задействовать войска, южно-корейцы могли бы использовать в качестве средства воздействия развёрнутые на кораблях ракеты — и у них эти ракеты есть.

    Ракетная программа и «Хёнму 4-4»

    Южнокорейская ракетная программа не имеет такой славы, как северокорейская. Но это связано не с тем, что южно-корейцы не могут создавать ракеты — могут и создают. Однако много лет подряд южно-корейские ракетные амбиции открыто ограничивались США, которые принципиально не хотят появления независимых центров силы в мире.  Поэтому такими дальностями полёта, как северяне, южане похвастаться не могут. Могут другим.

    В 1986 году началось производство первой южнокорейской баллистической ракеты «Хёнму-1» («Хёнму» - мифическая небесная черепахо-змея, страж северного неба). Это небольшая ракета с дальностью всего в 180 километров, но это полноценное оружие, надёжное и отработанное, причём с тяжёлой боевой частью в 480 кг.

    Сегодня, вместе с «Хёнму-1», у Южной Кореи есть на вооружении и «Хёнму-2А», которая, по мнению западных экспертов, является вариантом российской ракеты, входящей в состав комплекса «Искандер».

    В конце 2010-х южнокорейцы презентовали целое семейство крылатых ракет «Хёнму-3», дальности которых росли с 500 километров у варианта «А», через 1000 км в варианте «В» к 1500 км в варианте «С». Южная Корея сразу же создавала целое семейство ракет для применения с наземных пусковых установок, кораблей, подлодок и самолётов. На сегодня у корейцев есть возможность применять все виды этих ракет, а их количество таково, что в армии ЮК создано ракетное командование — зародыш южнокорейского аналога РВСН.

    После того, как Трамп снял с Южной Кореи запрет на развитие ракет, появилась новая баллистическая ракета «Хёнму-4» - дальность 800 километров и монструозная боевая часть в 2 тонны. Как утверждается — для разрушения северокорейских подземных сооружений. Ну что ж, посмотрим. Есть все основания считать, что в конце концов, там пропишется именно БЧ массой 500 кг, которая, правда, полетит очень далеко. 

    И, судя по числовому индексу, именно в рамках этого семейства Южная Корея создала и вариант для подводной лодки — и сразу же с подводным стартом. И в аккурат к моменту создания варианта «4-4» уже имела в строю первый подводный носитель этой ракеты.

    Новая подлодка и её возможности

    Носителем БРПЛ являются подводные лодки типа «Досан Ан Чханхо». Эти подлодки создавались в рамках программы «Korean Attack Submarine» - Корейская атакующая (так в западном мире и около называют многоцелевые) подлодка. «Досан Ан Чханхо» головная подлодка в серии, её надводное водоизмещение 3358 тонн, подводное 3750. Лодка имеет воздухонезависимую энергетическую обстановку и может оставаться под водой много дней. Шесть торпедных аппаратов могут использоваться для пуска современных корейских торпед, возможно противолодочных ракет или для постановки корейских же мин. Лодка отлично вооружена для подводного боя и имеет современные средства противоторпедной защиты. Сравнивать эту лодку с любой из российских «дизелюх» просто невозможно, они из разных эпох, хотя у новейшей нашей «Лады» проекта 677 могут и быть некоторые преимущества. Но именно что некоторые.

    Характерным отличием этих подлодок от других неатомных ПЛ является наличие установок вертикального пуска (УВП) K-VLS, корейской разработки и производства.

    Это аналог таких же российских или американских установок, но созданный по корейским стандартам. Первые две лодки в серии оснащены пусковой установкой на 6 ячеек, все следующие будут иметь по 10 ракет в установках. В отличие от УВП на «Ясенях» или «Вирджиниях», корейские пусковые позволяют стрелять баллистическими ракетами, что и показал пуск «Хёнму 4-4» из-под воды.

    Надо сказать, что «Досан Ан Чханхо» реально сможет прийти в западную часть Индийского океана и создать там массу проблем любой стране, нанеся по ней пусть и слабый, но точный ракетный удар, выставив мины в важных портах и перейдя потом к охоте на надводные корабли. Что-то сделать с такой лодкой может страна уровня США, Китая или Японии. То есть корейцы действительно смогут орудовать в третьем мире в том числе и с помощью этих подлодок, если захотят. Особенно, если окажется, что эта ПЛ способна поддерживать операции сил специального назначения.

    Представляет интерес то, зачем Южной Корее именно баллистическая ракета для ПЛ. Дело в том, что типовые тактические задачи можно решить и крылатой ракетой, она к тому же намного точнее. Если дальность полёта крылатой ракеты и баллистической одинакова (в случае с Кореей это пока так), то преимуществом баллистической ракеты является, в основном, возможность нанесения упреждающего удара за счёт высокой скорости — крылатая ракета летит к цели часы, баллистическая минуты. Но и тут встают вопросы по точности БРПЛ. По Северной Корее намного точнее отрабатывать с неподвижного основания — с наземной пусковой. Расстояния небольшие, подлётное время будет маленькое, а точность — достаточная. У БРПЛ с этим могут быть проблемы.

    Если исключить различные соображения престижа, типа, у Северной Кореи есть подлодки с баллистическими ракетами, а у нас нет, то похоже, что южнокорейцы тоже хотят в перспективе иметь инструмент быстрого упреждающего удара там, куда их ракеты наземного базирования просто «не дотягиваются». Либо, в альтернативном варианте, при облегчении боевой части ракеты и увеличении её дальности, они зачем-то хотят стрелять далеко. Но как же точность?  На этот счёт есть одно опасение.

    До 1975 года Южная Корея имела свою программу по созданию ядерного оружия. Программа была закрыта, но южнокорейцы систематически попадаются на продолжении исследований. Сегодня это «пороговое» государство, которое от ядерного оружия отделяет, если будет нужно, очень короткий срок. Не девять месяцев, как Японию, конечно, но сравнимо.

    И вот тут БРПЛ на подлодках начинают играть совсем новыми красками — в самые горячие и опасные годы «Холодной войны» у СССР ракеты на подлодках имели как раз примерно такую дальность, которая будет у «Хёнму» после установки на неё лёгкой ядерной боевой части.

    С ядерной БЧ 20-30 южнокорейских ракет станут очень значимым фактором мировой политики, ведь подлодки с огромной дальностью хода смогут доставить их на любой мыслимый рубеж пуска, обеспечив возможность достать любую точку в мире. И точность, которая у БРПЛ ограничена просто в силу самой её природы (пуск с движущейся под водой платформы), с ядерной боевой частью будет не настолько критична. Вот и получится разделение — для тактических задач крылатые ракеты с неядерными боевыми частями, для задач оперативных и стратегических — баллистические с ядерными. Это выглядит как попытка зайти в «клуб» великих держав. И если это так, то шансы корейцев на успех очень высоки.

    Россия имеет неплохие отношения с Южной Кореей. Наша страна участвовала в создании их зенитных ракет, и не только зенитных, да и не только ракет. В ответ южно-корейцы не участвовали активно ни в каких антироссийских политических акциях — при всей своей дружбе с США. Антироссийских заявлений политики этой страны не делают.

    То направление, в котором Южная Корея развивает свою военную мощь и военно-политические акции в мире, говорит о том, что это будущий военно-политический гигант, при этом лишённый психологических комплексов проигравшего, как та же Япония. Экономически же это уже гигант. Пуск их БРПЛ это явный «звоночек». К моменту когда этот дракон первый раз «рыкнет» где-нибудь, нам лучше быть добрыми друзьями с этой страной. И фундамент под это стоит закладывать уже сейчас.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •