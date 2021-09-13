КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности

Корейская народно-демократическая республика (КНДР) 12 и 13 сентября провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности, сообщило Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Были успешно проведены <…> испытания частей ракеты, <…> двигателей, различные летные испытания, испытания систем управления и наведения, испытания <…> боеголовки и другие», – приводит текст сообщения ТАСС.

ЦТАК уточнило, что «разработка крылатой ракеты большой дальности, являющейся стратегическим оружием огромной важности, продвигалась <…> в течение последних двух лет». Согласно сообщению ЦТАК, «запущенные крылатые ракеты большой дальности пролетели в течение 7580 секунд по <…> траекториям над территорией и территориальными водами КНДР и поразили цели на расстоянии 1500 км». ЦТАК добавило, что технические характеристики новой ракеты «удовлетворяют проектным требованиям», отмечает Ренхап.

Напомним, в августе в КНДР назвали условия достижения мира на Корейском полуострове.

В марте Япония объявила о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР. При этом в Японии заподозрили КНДР в запуске копий ракет «Искандер». В том же месяце КНДР провела пуски нескольких ракет малой дальности. Южная Корея подтвердила запуск КНДР двух крылатых ракет. Однако в Белом доме назвали пуски ракет в КНДР «обычным делом».

1 января 2020 года лидер КНДР Ким Чен Ын объявил об отказе Пхеньяна от соблюдения запрета на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. В том же месяце Ким Чен Ын объявил о завершении создания ядерных сил КНДР.