«Русские витязи» впервые отработали стрельбы на самолетах Су-35С Беспилотник «Орион» уничтожил ракетой учебный самолет Японцы заподозрили КНДР в запуске копий ракет «Искандер» 25 марта 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Вооруженные силы Северной Кореи запустили в четверг две баллистические ракеты малой дальности, которые могут представлять собой копии российских ракет для комплекса «Искандер», считает один из ведущих в Японии военных экспертов, старший сотрудник Центра новейших научных и технологических исследований при Токийском университете Ю Коидзуми. «Я считаю, что это были баллистические ракеты малой дальности, которые мы именуем KN-23. Это северокорейская копия ракеты, которая в России называется «Искандер». Их можно узнать, как мне кажется, по характерной низкой траектории полета», – заявил эксперт, передает ТАСС. Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, напомнил эксперт, сообщил, что наивысшая точка полета этих ракет составила 60 км, дальность – 450 км. «Японская сторона о высоте полета данных не привела, однако дальность определила в 450 км. Так что в этом информация сходится», – добавил он. «Северная Корея запускает ракеты такого типа с 2019 года, прежняя администрация США при президенте Дональде Трампе против этого не возражала. Поэтому сейчас, после длительного перерыва, Пхеньян решил тоже начать с пусков ракет малой дальности, чтобы, как мне кажется, посмотреть на реакцию США», – отмечает специалист. КНДР в четверг впервые с 29 марта прошлого года осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Проведение испытаний зафиксировала береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. Токио в связи с пусками не выявил какого-либо ущерба рыболовецким судам. Сами испытания были осуществлены в день начала в Японии эстафеты олимпийского огня. Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга назвал пуски прямым нарушением резолюций ООН по КНДР. По его словам, действия Пхеньяна угрожают региональной безопасности. В связи с этим Токио по дипломатическим каналам в Пекине выразил КНДР протест.

Эксперты объяснили перевооружение российских АПЛ «Калибром», «Ониксом» и «Цирконом» 24 марта 2021, 11:36

Фото: mil.ru

Текст: Наталья Макарова,

Владислав Василенко

«Размещение «Калибров» на атомных подлодках – задача номер один для обороны России», - заявил газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, комментируя сообщение источника в военно-промышленном комплексе о том, что многоцелевые атомные подводные лодки ВМФ России будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». «Такое перевооружение повысит эффективность всего флота и добавит серьезных очков нашей стране в международной политике. Далее стоит вопрос о размещении этих систем и на надводных кораблях», – сказал председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев. Ранее источник в военно-промышленном комплексе сообщил о том, что все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ России проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». По словам источника,«контейнеры для этих ракет универсальны». В данный момент эти АПЛ штатно вооружены минно-торпедным оружием. Источник также отметил, что новейшие подлодки проекта 885 «Ясень» – штатные носители «Калибров» и «Ониксов» – будут также довооружены «Цирконами». «Боекомплект атомных подводных лодок можно будет конфигурировать с учетом выполняемых задач», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Максим Шеповаленко. В целом, заметил эксперт, оснащение всех АПЛ ракетами новейшего типа, в том числе гиперзвуковыми – часть модернизации ВМФ. «Атомные подлодки перевооружают ракетами в плановом порядке. АПЛ проектов 885 и 949 – подводные крейсера, причем лодки проекта 885 «Ясень» – это совсем новый тип. Корабли 971-го проекта – многоцелевые подлодки», – пояснил Шеповаленко. В 1980-е годы подлодки ВМФ Советского Союза оборудовались ракетами аналогичных типов для действий по береговым целям, указал собеседник. «Но в силу договоренностей с американцами ракеты быстро убрали сначала на склады, а потом – и вывели эксплуатации», – отметил эксперт. Сейчас же предполагается, что ВМФ действует в двух ипостасях: «флот против флота» и «флот против берега» – это значит, что подводные лодки становятся универсальной платформой для действий и против кораблей противника, и против его береговых объектов, – пояснил Шеповаленко. Подобная тактика присуща флотам всех технически развитых государств, в частности это магистральная концепция развития ВМС США, подчеркнул замдиректора Центра АСТ. По словам Ненашева, ракеты «Калибр» уже доказали свою высокую эффективность в войне с международным терроризмом в Сирии – «когда из Каспия за 1,5 тысячи километров наносится ракетный обезоруживающий удар высокой точности. Таким образом целые системы террористов уничтожались нашими «Калибрами», – напомнил собеседник. «Поэтому сейчас, – добавил Ненашев, – задача номер один состоит в размещении этих вооружений на атомных подводных лодках. На дизельных электрических подлодках они уже размещены. Это мощное решение, потому что оно будет усиливать в целом систему обороны и безопасности нашей страны». Особый акцент на гиперзвуковых ракетах «Циркон» эксперт объяснил их ожидаемой эффективностью в регионе повышенного интереса со стороны многих стран - Арктике. Крылатые ракеты «Калибр» предназначены для поражения целей на земле, ракеты «Оникс» – противокорабельные. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» проходят этап испытаний. Напомним, подводные лодки проекта 971 строились с 1976 по 1992 годы, проекта 949А – с 1985 по 1996 годы, подлодки проекта 885 строятся сейчас. Головная лодка «Северодвинск» принята на вооружение в 2010 году. Первая серийная подлодка «Казань» проекта 885А войдет в боевой состав флота в 2021 году. Всего должно быть построено десять лодок этого проекта. Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что срок службы самых многочисленных в ВМФ России многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, их оснастят новым оружием. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт объяснил причины отставания США от России в гиперзвуке 23 марта 2021, 11:22

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Американцам потребуется от пяти–шести до 10–12 лет на преодоление отставания от России в гиперзвуковых технологиях», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал доклад Пентагона, в котором сказано о препятствиях на пути создания американского гиперзвукового оружия. «В США сейчас не решена проблема управления полетом гиперзвуковой ракеты. Также перед американцами стоит вопрос работы головок самонаведения, которые необходимы для того, чтобы обеспечить захват целей и поражение подвижных целей», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков. Программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий. Об этом свидетельствует мнение представителей Пентагона в докладе Главного контрольного управления США (GAO) – контрольно-ревизионного органа Конгресса. «Пентагон предпринял некоторые шаги, чтобы частично устранить эти проблемы, хотя другие остаются нерешенными, – приводит ТАСС текст документа GAO. – Мы выявили ряд ключевых технологий, которые не были в достаточной степени развиты к моменту старта программы, что может создать препятствия для выполнения задач программы». В России, по оценке Сивкова, уже решены вышеперечисленные проблемы управления полетом гиперзвуковых ракет воздушного базирования и противокорабельных вооружений. «Американцам потребуется от пяти-шести до 10-12 лет на преодоление такого отставания. Оно обусловлено тем, – продолжил собеседник, – что они не уделяли этому должного внимания». Еще одну причину отставания американской оборонной отрасли в развитии гиперзвуковых технологий эксперт видит в принятой в Соединенных Штатах грантовой системе. «Для того, чтобы создать что-то прорывное, нужен целый комплекс факторов. Один из них – наличие серьезного стимула для интеллектуальной работы», – отметил Сивков. «Дело в том, что грантовая система направлена больше на достижение сиюминутных целей. Когда речь идет о создании новых, прорывных вещей, гранты выступают тормозом», – подытожил собеседник. В марте прошлого года начальник штаба вооруженных сил США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. В Пентагоне отмечали, что у Соединенных Штатов уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия. В феврале этого года замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен констатировал: если смотреть «на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом». Весной 2020 года сообщалось, что модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М сможет нести гиперзвуковые ракеты. В конце января этого года замминистра обороны России Андрей Криворучко заявил: государственные испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» завершатся в этом году, будут выполнены пуски с подводных лодок. На минувшей неделе главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что самые многочисленные атомные подлодки России – многоцелевые корабли проектов 949А и 971 – оснастят новым оружием, в том числе «Цирконами». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго Россия сможет сохранять лидерство в гиперзвуке. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Адмирал Горшков» начал испытания «Цирконов» в Баренцевом море 24 марта 2021, 19:43

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для проведения испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщили в пресс-службе Северного флота. «Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море, где отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведет стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням», – цитирует сообщение пресс-службы флота ТАСС. Фрегат после учений вернется в основной пункт базирования – Североморск. Ранее источник в судостроительной отрасли сообщил, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» также планируется оснастить гиперзвуковым оружием, они будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. США признали проблемы в создании гиперзвукового оружия 23 марта 2021, 00:26

Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий, свидетельствует мнение представителей Пентагона в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса). «Целый ряд представителей Пентагона говорил, что для того, чтобы достичь целей разработки и развертывания [гиперзвукового оружия] в рамках этих программ, необходимо преодолеть целый ряд препятствий. С этой целью Пентагон предпринял некоторые шаги, чтобы частично устранить эти проблемы, хотя другие остаются нерешенными», – приводит текст документа ТАСС. «Мы выявили ряд ключевых технологий, которые не были в достаточной степени развиты к моменту старта программы, что может создать препятствия для выполнения задач программы», – отмечают авторы доклада. При этом они подчеркивают, что американское военное ведомство предпринимает меры для того, чтобы устранить эти препятствия. Напомним, в марте 2020 года начальник штаба ВС США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. Ранее в ВМС США заявляли, что разработка гиперзвуковых оружейных систем «противниками США» рассматривается Пентагоном как серьезный вызов. В январе 2020 года в Пентагоне отметили, что у США уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго Россия сможет сохранять лидерство в гиперзвуке. Эксперт оценил вероятность неисправности Ту-22МЗ в инциденте под Калугой 23 марта 2021, 21:43 Текст: Елена Мирошниченко

Вероятность того, что самолет Ту-22МЗ может быть неисправен, как правило равна нулю, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВВС Виктор Бондарев. «ТУ-22М3 – очень хороший, качественный самолет, флагман нашей дальней авиации. Эти бомбардировщики берегут как зеницу ока, следят за их техническим состоянием. На них регулярно проводятся регламентные работы, а в случае необходимости – ремонт. Поэтому шанс, что такой самолет в ходе эксплуатации окажется неисправным, близок к нулю», – считает Бондарев. Об этом сообщает РИА «Новости». Сенатор добавил, что в целом инциденты с такими самолетами происходят либо из-за погодных условий, либо из-за человеческого фактора, при этом он не стал исключать и отказ техники при ее эксплуатации. Он также отметил, что до заключения экспертной комиссии, которая занимается расследованием инцидента, рано делать какие-то выводы относительно причин трагедии. «В чем причина – сейчас будут разбираться специалисты. А пока всё, что мы можем сделать, – оказать помощь и поддержку семьям погибших. Их постигло огромное горе. Приношу свои соболезнования всем родным и близким погибших пилотов», – сказал председатель комитета СФ. Во вторник трое военных погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей Ту-22М3 на аэродроме под Калугой. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. Погиб в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора. Один из членов экипажа выжил после инцидента на аэродроме под Калугой, он доставлен в лазарет санчасти в Шайковке. Все многоцелевые АПЛ России решили вооружить «Калибрами», «Ониксами» и «Цирконами» 24 марта 2021, 04:31

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ России проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон», сообщил источник в военно-промышленном комплексе. Источник сообщил, что «многоцелевые атомные подлодки проектов 971 и 949А после модернизации будут вооружены «Калибрами», «Ониксами» и «Цирконами». Он добавил, что «контейнеры для этих ракет универсальны», передает РИА «Новости». В данный момент эти АПЛ штатно вооружены минно-торпедным оружием. Источник также отметил, что новейшие подлодки проекта 885 «Ясень» – штатные носители «Калибров» и «Ониксов» – будут также довооружены «Цирконами». Крылатые ракеты «Калибр» предназначены для поражения целей на земле, ракеты «Оникс» – противокорабельные. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» проходят этап испытаний. Напомним, неатомные подводные лодки проекта 971 строились с 1976 по 1992 годы, проекта 949А – с 1985 по 1996 годы, подлодки проекта 885 строятся сейчас. Головная лодка «Северодвинск» принята на вооружение в 2010 году. Первая серийная подлодка «Казань» проекта 885А войдет в боевой состав флота в 2021 году. Всего должно быть построено десять лодок этого проекта. Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что срок службы самых многочисленных в ВМФ России многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, их оснастят новым оружием. Корабли Балтийского флота начали дальний поход в Атлантику 22 марта 2021, 18:05 Текст: Алексей Дегтярев

Отряд кораблей Балтийского флота из трех больших десантных кораблей (БДК) и корвета «Бойкий» начал дальний поход в Атлантике, сообщил источник в силовых структурах Калининградской области. «Отряд кораблей Балтфлота 20 марта прошел пролив Ла-Манш и сейчас находится в Атлантике», – пояснил собеседник ТАСС. Он отметил, что в состав отряда также входят БДК «Калининград», «Минск» и «Королев». Официального объявления о начале похода не было, но проход кораблей через Ла-Манш привлек внимание британских самолетов базовой патрульной авиации и споттеров. В пресс-службе флота отказались от комментариев по этой теме. В феврале боевые корабли Балтийского флота в рамках учений в акватории Балтийского моря выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника. В Британии военных решили заменить беспилотниками 22 марта 2021, 16:08

Фото: UK Ministry of Defence

Текст: Алексей Дегтярев

Британия решила уменьшить число военнослужащих на 10 тыс. человек, это сокращение планируется компенсировать использованием новых технологий и беспилотников, сообщают СМИ. «Количество военнослужащих британской армии будет сокращено на 10 тыс. человек, вооруженные силы движутся в сторону более широкого использования беспилотников и других технологичных боевых решений. Правительство представит стратегию [модернизации вооруженных сил] сегодня позже, но следует ожидать существенного сокращения численности армии, количества танков и самолетов», – цитирует РИА «Новости» Yorkshire Evening Post. По официальным данным, численность британских сухопутных сил составляет 81 550 человек. Планы сократить число военных противоречат заявлениям премьера Бориса Джонсона о том, что он не намерен «сокращать численность армии ни в каком виде», обращает внимание издание. Глава минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что реформа не приведет к сокращению боеспособности, так как войска будут оснащаться более современными вооружениями. Ранее Британия заявила о создании подразделения, специализирующегося на участии в гибридных конфликтах. В Белоруссии стартовали совместные с Россией тактические учения 22 марта 2021, 22:47 Текст: Антон Никитин

Торжественная церемония открытия активной фазы российско-белорусских батальонных тактических учений прошла в понедельник на полигоне Осиповичский в Могилевской области Белоруссии, сообщило Минобороны России. «На полигоне Осиповичский вооруженных сил Республики Беларусь в Могилевской области состоялась официальная церемония открытия активной фазы совместных белорусско-российских батальонных тактических учений с участием личного состава Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и подразделения Воздушно-десантных войск Российской Федерации», – приводит сообщение Минобороны России ТАСС. В рамках сводного подразделения были проведены тренировки по отработке совместных действий по погрузке, подготовке и проведению практического десантирования. Как уточнили в Минобороны, от России в учениях принимают участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. От ВС Белоруссии задействовано более 400 человек и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения. Учения плановые и продлятся до 27 марта. Напомним, в прошлый понедельник в Нижегородской области стартовали совместные военные учения России и Белоруссии. В минувшую пятницу военнослужащие России и Белоруссии в рамках завершающей фазы совместных ротных тактических учений форсировали реку Люлих в Нижегородской области. Кроме того, в ходу учений Москва и Минск отработали вопросы перебазирования авиации ВКС России в Белоруссию. В США заявили о запуске КНДР ракет малой дальности 23 марта 2021, 22:53 Текст: Елизавета Булкина

КНДР в конце прошлой недели провела тестовые пуски нескольких ракет малой дальности, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источник. «КНДР запустила несколько ракет малой дальности в прошлые выходные дни после того, как осудила Вашингтон за продолжение совместных военных учений с Южной Кореей. Ракетные испытания, о которых ранее не сообщалось, представляют собой первый прямой вызов со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына президенту [США Джо] Байдену, чьи помощники пока не обозначили свой подход к ядерной угрозе [со стороны КНДР]», – цитирует сообщение газеты ТАСС. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о завершении создания ядерных сил в стране. Напомним, 1 января 2020 года Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Минобороны расширило список рассекреченных документов о Великой Отечественной войне 24 марта 2021, 19:16 Текст: Алексей Дегтярев

Минобороны разъяснило решение рассекретить ряд архивных документов о Великой Отечественной войне новым приказом, исследователи смогут получить к ним доступ, сообщили в ведомстве. «Отмена нормативных актов Минобороны России, касающихся рассекречивания архивных документов периода Великой Отечественной войны, обусловлена введением в действие нового приказа министра обороны Российской Федерации, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов уже Второй мировой войны», – цитирует сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что проводится работа по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной и наполнению обобщенных банков данных «Память народа», «Подвиг народа» и «Мемориал». «В связи с регистрацией нового документа в Минюсте России приказы министра обороны Российской Федерации от 8 мая 2007 года № 181 «О рассекречивании архивных документов Красной армии и Военно-морского флота за период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и от 30 мая 2009 года № 492 «О внесении изменений в приказ министра обороны РФ от 8 мая 2007 г. № 181» были отменены как утратившие свою актуальность», – отметили в ведомстве. В феврале ФСБ рассекретила новые архивные документы о неизвестных ранее фактах массовых убийств нацистами мирного населения в концлагере у совхоза «Красный» под Симферополем в годы Великой Отечественной войны. Адвокат напомнил о сотнях итальянских военных, умерших после бомбардировок НАТО в Югославии 24 марта 2021, 18:55 Текст: Вера Басилая

Более 7,5 тысяч военных Италии пострадали от применения НАТО бомб с обедненным ураном, 400 умерли, заявил итальянский адвокат Анджело Фиоре Тарталья в годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия 1999 года. В Сербии 20 января был подан первый иск к НАТО от физических лиц, пострадавших при бомбардировках 1999 года с применением обедненного урана. Речь идет об офицере югославской армии, чье имя не раскрывается в интересах процесса. Сбором доказательств адвокат из города Ниш Срджан Алексич занимался несколько лет. По его словам, иски от имени физических лиц будут поданы также в городах Нови-Сад, Крагуевац, Ниш и Вране, передает РИА «Новости». Пострадавшими являются умершие и заболевшие военнослужащие и полицейские Союзной республики Югославия, которые находились в Косово в 1999 году. Алексич планирует добиться для каждого из сербских пострадавших компенсацию ущерба в размере не менее 300 тыс. евро. Помогает Алексичу итальянский юрист Анджело Фиоре Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военных и добился свыше 185 решений судов, которые уже вступили в силу в Европе. «В Италии число военных, которые заболели раком, составляет 7,6 тысячи, скончались 400 из них, мы представляем интересы 500 человек. Речь идет о заболеваниях, вызванных использованием обедненного урана», ­– заявил итальянский юрист, добавив, что минобороны Италии не предоставляет необходимых документов. По словам сербского юриста, речь идет об итальянских военнослужащих, которые служили на Балканах от Боснии и Герцеговины, где НАТО впервые применила обедненный уран, до Косово и Метохии. Как заявил Алексич, большую помощь данным искам оказывает решение Окружного суда Белграда 2001 года, которым руководители НАТО, такие как американский генерал Уэсли Кларк и экс-генсек НАТО Хавьер Солана, были признаны виновными за военные преступления против населения Сербии. В материалах этого дела точно перечислены даты и места применения авиацией Североатлантического альянса снарядов с обедненным ураном. Следующим этапом станет передача Алексичем в Высший суд в Белграде иска на английском языке и должно направление его судебным органом в течение 15 дней в штаб-квартиру НАТО. Согласно данным сербского адвоката, ранее Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял решения в пользу военнослужащих Великобритании, получивших на службе дозу радиации. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае, если бы в 1999 году Россию возглавлял Владимир Путин, то бомбить Сербию бы никто не стал. Авиаудары НАТО по Югославии продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тыс. человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тыс. человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 млрд долларов. Тем не менее НАТО по-прежнему считает бомбежки Югославии «необходимыми и легитимными». Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии. Российские и белорусские военные начали отработку засад 23 марта 2021, 14:29 Текст: Алексей Дегтярев

Белорусские и российские военные в ходе учений на полигоне в Белоруссии отработают засадные действия против условного противника, сообщила пресс-служба минобороны республики. «На полигоне «Осиповичский» стартовала активная фаза совместного белорусско-российского батальонного тактического учения... В течение трех дней активной фазы военнослужащие совместно отработают ведение засадных действий против условного противника усиленным десантным батальоном, а также сопровождение колонны тыла бригады с преодолением водной преграды», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Учения проходят с 14 по 27 марта в Могилевской области, их разделили на три этапа. В них задействованы порядка 100 военнослужащих десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. Белорусские военные представлены десантниками из 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. На полигоне задействованы свыше 700 белорусских военнослужащих. Напомним, торжественная церемония открытия активной фазы российско-белорусских батальонных тактических учений прошла в понедельник. В прошлый понедельник в Нижегородской области прошли совместные военные учения России и Белоруссии. В минувшую пятницу военнослужащие России и Белоруссии в рамках завершающей фазы совместных ротных тактических учений форсировали реку Люлих в Нижегородской области. Кроме того, в ходу учений Москва и Минск отработали вопросы перебазирования авиации ВКС России в Белоруссию. В Крыму начались учения зенитчиков ВДВ 23 марта 2021, 04:32 Текст: Антон Никитин

Плановые учения зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения стартовали в Крыму, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. «Стартовало тактическое учение с гвардейским зенитным ракетным полком Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Всего в учении задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц боевой и специальной техники», – приводит текст сообщения ТАСС. Тактические учения проходят на военном полигоне «Опук» в восточной части полуострова. Руководит ими заместитель командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения – начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Геннадий Винник. В понедельник подразделения полка перебросили из Новороссийска в Крым железнодорожным транспортом. «Подразделения отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий зенитным ракетным полком по прикрытию частей и подразделений соединения от ударов средств воздушного нападения противника в ходе десантно-штурмовых действий и противодесантной обороны морского побережья в условиях активного воздействия и применения средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов противника», – говорится в сообщении. Кроме того, в рамках учения будут отработаны десантирование и ведения боевых действий по прикрытию подразделений соединения в ходе захвата аэродрома и обороны морского побережья, с проведением боевой стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» и переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба». Напомним, 16 марта ВМС Украины провели в Черном море совместные учения с кораблями ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании. 17 марта в Черное море зашел испанский фрегат «Мендес Нуньес». 19 марта в Черное море зашел крейсер ВМС США «Монтерей». В тот же день Грузия и НАТО провели совместные учения в Черном море. Позже в акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США «Томас Хаднер». На этом фоне все подлодки ЧФ вышли в море. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему НАТО наращивает свое присутствие в Черном море и что ВМФ России мог бы этому противопоставить? Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российские инструкторы помогли освободить 30 городов в ЦАР 23 марта 2021, 12:33 Текст: Алина Назарова

Центральноафриканские вооруженные силы (FACA) при помощи российских инструкторов и союзников из Руанды за два месяца смогли освободить около 30 городов, на севере страны остаются еще несколько городов под контролем боевиков, сообщил гендиректор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. «Спустя почти два месяца после начала контрнаступления центральноафриканская армия при поддержке своих русских и руандийских союзников смогла вернуть почти 30 городов, оккупированных повстанцами. Российские инструкторы играют роль мотиватора в центральноафриканских войсках, которые борются с преступниками», – заявил Иванов, передает РИА «Новости». По данным его источников, на севере страны все еще есть города, которые FACA должны освободить. «Российские инструкторы также играют роль в обеспечении безопасности конвоев на коридоре Белоко – Банги, который является главной осью снабжения Банги и городов страны продуктами питания и другими предметами первой необходимости», – добавил он. В некоторых областях это делается без боя, поскольку боевики CPC («Коалиции патриотов за перемены)» сбегают до прибытия лоялистских сил, отметил Иванов. В настоящее время это происходит в городе Мобейи на юге ЦАР, где элементы UPC («Союз за мир в ЦАР») Али Дарассы оставляют свои позиции после того, как члены ВС ЦАР (FACA) и их союзники оказались в Алиндао в нескольких километрах от Мобейи. Иванов отметил, что в освобожденных городах возобновились работы. Однако, к примеру, в городе Иппи в префектуре Уака в центре страны находятся около 10 тыс. внутренне перемещенных лиц. «Эти люди живут в тяжелых условиях и нуждаются в экстренной гуманитарной помощи», – сказал он. В ЦАР 14 марта проходил второй тур парламентских выборов. В 49 избирательных округах избиратели голосовали повторно, а в 69 округах, где в декабре голосование не проводилось из-за нападений повстанцев, прошел только первый тур голосования. Изначально первый тур прошел 27 декабря. Тогда же в стране состоялись президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Фостен Арканж Туадера. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги голосования, правительство сообщило о попытках повстанцев атаковать столицу страны город Банги. Мятежникам удалось занять несколько населенных пунктов, однако позднее часть из них была освобождена. По просьбе правительства ЦАР Россия направила в страну дополнительно 300 инструкторов для обучения местных военнослужащих, а также четыре вертолета Ми-8 с экипажами и обслуживающим инженерно-техническим персоналом. В январе Россия вывела вертолеты Минобороны из страны. Как заявил посол России в Банги Владимир Титоренко, российские инструкторы занимаются повышением боеспособности армии страны и не принимают участия в боевых действиях вооруженных сил ЦАР против мятежников и боевиков.