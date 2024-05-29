Блинкен подскажет Санду способ борьбы с «Победой»

Эксперты предположили, что планирует обсудить Энтони Блинкен с президентом Молдавии Майей Санду

Tекст: Евгений Поздняков

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Кишинев. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента страны. В столице Молдавии дипломат планирует встретиться с президентом республики Майей Санду, а также с другими высокопоставленными чиновниками. Отмечается, что одной из целей поездки является демонстрация поддержки Вашингтоном усилий восточноевропейской страны по вступлению в Евросоюз.

В этом году внимание к Молдавии со стороны западных государств достаточно велико. В этом нет ничего удивительного: уже в октябре в республике состоятся выборы президента, которые без преувеличения можно назвать судьбоносными для небольшого государства. Их значимость понимают оба политических лагеря страны.

Майя Санду, помимо победы в гонке за пост главы государства, ожидает, что осень превратится в период, когда Молдавия окончательно и бесповоротно встанет на путь в ЕС. Для этого подконтрольный ей парламент назначил на день выборов, 20 октября, проведение конституционного референдума по вопросу вхождения страны в состав объединения.

Таким образом, гражданам, решившим прийти на избирательный участок, помимо бюллетеня с именами кандидатов также выдадут бланки с вопросом: «Вы за вступление республики Молдавии в Европейский союз?». Если большинство людей дадут положительный ответ, то главный документ страны дополнят статьей «Европейская интеграция».

На Западе полностью осознают высоту сделанных ставок. Именно поэтому в последнее время Майю Санду одаривают вниманием многие политики первой величины. Так, в марте на встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном ей удалось добиться подписания с Парижем договоров о сотрудничестве в сфере обороны и экономики.

Республика занимает важное место в стратегических планах НАТО в европейском регионе. Так, бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для издания Asia Times написал, что именно Молдавия может стать плацдармом НАТО в случае поражения Украины в конфликте с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли осуществиться данному плану.

Разумеется, не все жители страны готовы отказаться от исторических уз с Россией. С приближением выборов накал политических противоречий в государстве нарастает. Важным очагом сопротивления администрации стала Гагаузская автономия, чья башкан (глава) Евгения Гуцул активно развивает контакты с Москвой и критикует прозападную позицию Санду. В частности, ей уже удалось добиться соглашения с Промсвязьбанком об открытии гражданами региона счетов.

Гуцул не единственный политик республики, выступающий за поддержание позитивного диалога с Россией. В конце апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и представителей общественности, поддерживающих вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступающих против интеграции с Евросоюзом. К мероприятию было приковано пристальное внимание Кишинева.

Во встрече, помимо Гуцул, приняли участие председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер, а также представители партий «Возрождение», «Шанс», «Виктория» и «Альтернативная сила спасения Молдовы». Завершился съезд подписанием соглашения о создании предвыборного блока «Победа». Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла значение данного мероприятия.

Объединение уже заявило о намерениях выдвинуть собственного кандидата для участия в президентских выборах. Из-за этого репрессии со стороны администрации Санду в отношении оппозиции удвоились. Так, по возвращении в Молдавию со съезда нового движения более 50 человек стали фигурантами уголовного дела о контрабанде.

Ранее они и вовсе были задержаны в аэропорту. Также министерство юстиции республики заявило о намерении отправить Москве запрос об экстрадиции политика и бизнесмена Илана Шора. Кроме того, ведомство проверит наличие у него российского гражданства.

В экспертном сообществе отмечают, что приезд Энтони Блинкена в Молдавию ставит своей задачей «закрепление» страны в качестве государства, вставшего на путь евроатлантической интеграции. Подчеркивается, что американский дипломат даст Санду рекомендации о том, как именно ей стоит вести предвыборную кампанию и общаться с оппозицией.

«Американцы сейчас вкладывают колоссальные усилия в то, чтобы удержать Молдавию в западном фокусе внимания. И это факт», – говорит политолог Владимир Корнилов. Он не исключает, что для достижения этих целей Запад совместно с украинцами даже готовит серьезные провокации, в том числе в Гагаузии и Приднестровье.

«США, разумеется, заметили их активность. И теперь делают всё, чтобы сохранить Молдавию в рамках своей сферы влияния. Причем необходимо это американцам, скорее всего, для того, чтобы открыть там очередной фронт против России», – считает аналитик.

«Блинкен попытается предотвратить укрепление позиций недавно сформированной партии «Победа».

Для этого США даже не надо поднимать рейтинги Санду, ведь у американцев в отношении этого региона есть свои методы. Ну а кто в этом сомневается, может вспомнить Евромайдан в Киеве», – акцентировал спикер.

Еще одна задача госсекретаря при поездке в Молдавию – это налаживание дополнительных связей и своего рода проверка подготовки местных властей к предстоящим президентским выборам. Однако каких-то молниеносных результатов политолог не ожидает.

«Возможно, Блинкен заявит о выделении каких-то финансовых траншей Кишиневу. Те, в свою очередь, будут потрачены Санду на подавление протестов внутри республики. Это длинная история, которая тянется давно и закончится нескоро», – заключил Корнилов.

Контакты между действующими властями Молдавии и странами Запада не ослабевают, полагает Александр Щерба, бывший председатель Верховного совета ПМР. Более того, уровень приезжающих в Кишинев чиновников поднимается все выше. Это обусловлено предстоящими президентскими выборами в республике, на которых действующие власти имеют не самые сильные позиции», – сказал он.

«Во-первых, США понимают, что принятие непопулярных решений действующей властью может вызвать волну неодобрения у населения. Граждане Молдавии уже выходили на акции неповиновения. С помощью визита Блинкена Вашингтон хочет показать местным жителям верность курса Санду. Хотя вряд ли это получится, поскольку многие не готовы отказаться от исторических уз, связывающих их с Россией», – отмечает он.

«Поэтому такого рода визиты должны оказать большой эффект на политическую и экономическую элиту Молдавии. Дело в том, что в этой стране существует большое число организаций, ориентированных на сотрудничество с Западом. Но не все они готовы поддержать действующего президента. Поездка Блинкена должна сплотить эти силы вокруг Санду», – подчеркивает собеседник.

«Несмотря на слабость своей политической позиции, она постарается воздержаться от агрессивных действий в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул. Президент Молдавии избрала другую тактику – игнорирование своего оппонента. Об этом свидетельствует нежелание вводить руководителя автономии в состав центрального правительства», – поясняет он.

«Также визит госсекретаря США в Кишинев можно рассматривать как недружественный шаг в отношении Москвы.

Запад пытается навредить политике России путем втягивания в противостояние с ней максимального количества игроков. Даже Молдавия, относительно небольшая страна, занимает свое место в их коварных планах», – уточняет эксперт.

«Думаю, Блинкен обсудит с Санду перспективы военного сотрудничества Запада и Кишинева. Несмотря на формально нейтральный статус, республика проводит учения НАТО на собственной территории и закупает оружие у государств блока. Регулярные переговоры сторон способны ускорить процесс превращения этой европейской страны в плацдарм альянса», – акцентирует Щерба.

Визит Блинкена действительно тесно связан с президентскими выборами в Молдавии, считает политолог Александр Носович. «Поэтому публичная цель приезда – демонстрация поддержки Санду в качестве безальтернативного прозападного кандидата. В кулуарах, в свою очередь, будут обсуждаться условия работы действующего президента республики во время второго срока. Блинкену важно проговорить эти моменты заранее, так как в ноябре демократы рискуют проиграть избирательную кампанию уже у себя в США», – сказал он.

«Поговорят и о давлении на оппозицию перед предстоящими выборами. Американцам не нравятся репрессии в отношении соперников действующих властей Молдавии, так как это наносит ущерб репутации всему прозападному сообществу. Правозащитные организации уже не раз отмечали нарушение прав человека в республике. Поэтому, вероятно, госсекретарь может поставить перед Кишиневом рамки поведения в отношении конкурентов», – подчеркивает он.

«России, в свою очередь, важно обратить внимание на следующие моменты. Очевидно, что Молдавия и западные страны планируют нарастить уровень сотрудничества в военной сфере. Стороны постепенно сближаются, и уже в ближайшем будущем мы можем увидеть серьезные изменения в поведении Кишинева. Это тоже потребует реакции с нашей стороны», – резюмировал Носович.