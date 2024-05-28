Политолог назвал цели визита Блинкена в Молдавию

Политолог Корнилов: Блинкен летит в Молдавию, чтобы помочь Санду удержаться во власти

«Американцы сейчас вкладывают колоссальные усилия в то, чтобы удержать Молдавию в западном фокусе внимания. И это факт», – говорит политолог Владимир Корнилов. Он не исключает, что для достижения этих целей Запад совместно с украинцами даже готовит серьезные провокации, в том числе в Гагаузии и Приднестровье.

«США, разумеется, заметили активность гагаузов. И теперь делают все, чтобы сохранить Молдавию в рамках своей сферы влияния. Причем необходимо это американцам скорее всего для того, чтобы открыть там очередной фронт против России», – считает аналитик.

По мнению Корнилова, Блинкен попытается предотвратить укрепление позиций недавно сформированной партии «Победа». «Для этого США даже не надо поднимать рейтинги Санду, ведь у американцев в отношении этого региона есть свои методы. Ну а кто в этом сомневается, может вспомнить Евромайдан в Киеве», – акцентировал спикер.

Еще одна задача госсекретаря при поездке в Молдавию – это налаживание дополнительных связей и своего рода проверка подготовки местных властей к предстоящим президентским выборам. Однако каких-то молниеносных результатов Корнилов не ожидает.

«Возможно, Блинкен заявит о выделении каких-то финансовых траншей Кишиневу. Те, в свою очередь, будут потрачены Санду на подавление протестов внутри республики. Это длинная история, которая тянется давно и закончится нескоро», – заключил политолог.

Ранее на официальном сайте Госдепартамента США появилась информация о планах американского госсекретаря Энтони Блинкена посетить Кишинев в период с 28 по 31 мая. Там он планирует встретиться с президентом Молдавии Майей Санду и другими высокопоставленными местными чиновниками, чтобы продемонстрировать поддержку Вашингтоном этой европейской страны в вопросах вступления в ЕС и обеспечения энергетической безопасности.

Между тем в Молдавии осенью ожидаются президентские выборы. В их преддверии власти страны завели уголовное дело о контрабанде против 50 человек, прилетевших в Кишинев со съезда пророссийских политиков и общественников в Москве. Ранее оппозиционеры и вовсе были задержаны в аэропорту.

Также министерство юстиции Молдавии заявило о намерении отправить Москве запрос об экстрадиции оппозиционного политика и бизнесмена Илана Шора. Кроме того, ведомство проверит наличие у него российского гражданства.

На этом фоне Кишинев подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом в области безопасности и обороны и потребовал вывода российских войск из Приднестровья. Кроме того, парламент Молдавии назначил в день президентских выборов референдум по вопросу вступления республики в ЕС.