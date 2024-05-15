Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.0 комментариев
В Молдавии завели дело против участников съезда в Москве
В Молдавии завели дело о контрабанде против участников съезда в Москве
В Молдавии возбудили уголовное дело о контрабанде против 50 человек, прилетевших в Кишинев со съезда пророссийских политиков и общественников в Москве, сообщает генеральный инспекторат полиции МВД республики.
По версии следствия, подозреваемые, являвшиеся сторонниками блока «Победа – Виктория», выступавшего за вступление Молдавии в ЕАЭС, в конце апреля – начале мая ввезли в страну из Москвы более 2,3 млн леев (около 130 тыс. долларов) «в роли курьеров, чтобы власти не узнали о происхождении и назначении денег», передает РИА «Новости».
Деньги были обнаружены при обысках у задержанных в аэропорту Кишинева 28 апреля и 4 мая, а также в ходе 150 обысков, проведенных 23 апреля у сторонников блока «Победа – Виктория» по всей стране.
Оппозиционные политики Молдавии назвали задержания «беспределом» и обвинили президента Майю Санду в попытке надавить на тех, кто имеет иную точку зрения. После серии задержаний и проверок власти Молдавии усилили меры безопасности в международном аэропорту Кишинева, запретив доступ в здание провожающим и встречающим.
Ранее сообщалось, что людей, прибывающих из Москвы в Кишинев, задерживают в аэропорту, изымают деньги, не пускают домой и не предъявляют законных обвинений.
В апреле стало известно, что досмотрам и допросам подверглись пассажиры авиарейсов, на которых в Кишинев прилетели участники съезда оппозиции в Москве. Молдавский политик Виктория Шапа заявила, что ее несколько часов удерживали в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы.