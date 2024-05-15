В Молдавии завели дело против участников съезда в Москве

В Молдавии завели дело о контрабанде против участников съезда в Москве

Tекст: Дарья Григоренко

По версии следствия, подозреваемые, являвшиеся сторонниками блока «Победа – Виктория», выступавшего за вступление Молдавии в ЕАЭС, в конце апреля – начале мая ввезли в страну из Москвы более 2,3 млн леев (около 130 тыс. долларов) «в роли курьеров, чтобы власти не узнали о происхождении и назначении денег», передает РИА «Новости».

Деньги были обнаружены при обысках у задержанных в аэропорту Кишинева 28 апреля и 4 мая, а также в ходе 150 обысков, проведенных 23 апреля у сторонников блока «Победа – Виктория» по всей стране.

Оппозиционные политики Молдавии назвали задержания «беспределом» и обвинили президента Майю Санду в попытке надавить на тех, кто имеет иную точку зрения. После серии задержаний и проверок власти Молдавии усилили меры безопасности в международном аэропорту Кишинева, запретив доступ в здание провожающим и встречающим.

Ранее сообщалось, что людей, прибывающих из Москвы в Кишинев, задерживают в аэропорту, изымают деньги, не пускают домой и не предъявляют законных обвинений.

В апреле стало известно, что досмотрам и допросам подверглись пассажиры авиарейсов, на которых в Кишинев прилетели участники съезда оппозиции в Москве. Молдавский политик Виктория Шапа заявила, что ее несколько часов удерживали в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы.