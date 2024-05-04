Оппозиция Молдавии заявила о проверках пассажиров из России в аэропорту Кишинева

Шор: Пассажиров из России безосновательно проверяют в аэропорту Кишинева

Tекст: Вера Басилая

Шор отметил, что проверкам подвергаются не только люди, связанные с политикой, без разбора «гребут всех», прибывших из Москвы. Никому из задержанных и подвергшихся проверкам не предъявили никаких обвинений, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что досмотрам и допросам подверглись пассажиры авиарейсов, на которых в Кишинев прилетели участники съезда оппозиции в Москве.

Молдавский политик Виктория Шапа заявила, что ее несколько часов удерживали в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы.