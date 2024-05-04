Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.3 комментария
Оппозиция Молдавии заявила о проверках пассажиров из России в аэропорту Кишинева
Шор: Пассажиров из России безосновательно проверяют в аэропорту Кишинева
Прибывающих из Москвы в Кишинев людей задерживают в аэропорту, изымают деньги, не пускают домой, и не предъявляют законных обвинений, заявил лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор.
Шор отметил, что проверкам подвергаются не только люди, связанные с политикой, без разбора «гребут всех», прибывших из Москвы. Никому из задержанных и подвергшихся проверкам не предъявили никаких обвинений, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что досмотрам и допросам подверглись пассажиры авиарейсов, на которых в Кишинев прилетели участники съезда оппозиции в Москве.
Молдавский политик Виктория Шапа заявила, что ее несколько часов удерживали в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы.