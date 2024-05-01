Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.7 комментариев
Члена молдавской оппозиции задержали в аэропорту Кишенева
Члена партии «Шанс» Шапу не выпускают из аэропорта Кишинева после визита в Россию
Молдавский политик Виктория Шапа, бывший кандидат от оппозиционной партии «Шанс» в мэры города Бельцы, заявила, что ее несколько часов удерживают в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы.
По ее словам, в аэропорту Кишинева ее обыскали, выдали документ, что ничего незаконного не нашли и после этого держали в одном из помещений, без еды, воды и объяснения причин, передает РИА «Новости». Шапа добавила, что тоже самое происходит со всеми прилетевшими из Москвы.
Она отметила, что пограничники не жалеют ни дедушек, ни бабушек, действуя по указке сверху.
Ранее депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что в аэропорту Кишинева вновь на протяжении нескольких часов удерживали молдавских политиков, которые возвращались со съезда, прошедшего в Москве.