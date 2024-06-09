Додон заявил о подготовке Молдавии к войне

Додон счел действия Санду подготовкой Молдавии к войне

Tекст: Антон Антонов

На полях ПМЭФ Додон указал, что при Санду нейтральная Молдавия постоянно проводит учения с НАТО, в аэропортах страны приземляются самолеты из США, происходит «транзит непонятных закрытых грузов из Румынии, из НАТО на Украину». Также, по его словам, в четыре раза вырос бюджет министерства обороны, приобретается оружие, «активно созывают в военкоматы резервистов», передает ТАСС.

Додон выразил надежду, что «до президентских выборов ничего не произойдет», а новый лидер страны станет «гарантией мира». «Майя Санду – это путь к войне», – сказал он, выразив беспокойство в связи с тем, что Санду может довести Молдавию до ситуации, в которой сейчас находится Украина.

При этом Додон выразил уверенность, что Санду не сможет честно выиграть выборы президента: «По всем опросам, включая западные, нынешний президент имеет самый большой антирейтинг». По его словам, «другого президента хотят» 55–60% граждан Молдавии. При этом Санду «может выиграть только за счет махинаций за рубежом».

Напомним, лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Запад может реализовать в Молдавии «украинский сценарий», включающий поставки оружия и попытку силового захвата Приднестровья.