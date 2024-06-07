Шор: Запад готовит для Молдавии украинский сценарий

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Шор, не исключено, что готовится украинский сценарий на территории Молдавии. Он подчеркнул, что Запад «любит воевать чужими руками», ему безразлична судьба граждан Молдавии и Украины, передает ТАСС.

Шор также заявил, что оппозиция готова выйти на улицы, если власти будут ущемлять ее права. «Просто если мы столкнемся, а мы столкнемся с беспределом, то мы выйдем на улицу, мы будем защищать свои права до конца», – сказал он.

По мнению Шора, сейчас «впрямую стоит вопрос о будущем Молдавии». Он также выразил уверенность в поддержке со стороны большинства населения.

Шор уточнил, что второй съезд блока «Победа» пройдет в Москве 9 июня. На нем будет обсуждена тактика действий во время референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз, который назначен на 20 октября.

Лидеры блока также намерены обсудить возможность объединения с социалистическими и коммунистическими силами.

Он отметил, что молдавской оппозиции очень трудно доносить информацию до населения, в том числе из-за закрытия 13 телеканалов, предоставлявших ей площадку. По его словам, сеть, состоящая из людей, является для оппозиционеров единственным способом распространения своих идей.

Ранее Илан Шор заявил, что западные страны ввезли на территорию Молдавии оружия и боеприпасов на 1,5 млрд долларов.