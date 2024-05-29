Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.0 комментариев
Оппозиционер Шор оценили размер поставок оружия и боеприпасов в Молдавию
Лидер молдавской оппозиции: Западные страны ввезли на территорию Молдавии оружия и боеприпасов на 1,5 млрд долларов
Западные страны ввезли на территорию Молдавии оружия и боеприпасов на 1,5 млрд долларов, заявил лидер молдавской оппозиции Илан Шор.
По его словам, Запад создает в Молдавии военную площадку для того, чтобы развязать военные действия, как всегда, не своими руками. Иначе нельзя объяснить, зачем стране, в которой проживает 1,8 млн человек, такой арсенал, сказал Шор.
Также во время пресс-конференции политик заявил, что ели на осенних выборах в Молдавии будут нарушены права избирателей, оппозиция выйдет на улицы и будет защищать права граждан,
Кроме того, Шор выразил уверенность, что народ Молдавии не пойдет по пути Украины и в ходе референдума выступит против интеграции с ЕС, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, оппозиционер Лунгу обвинил власти Молдавии в «политическом терроризме».