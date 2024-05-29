Лидер молдавской оппозиции: Западные страны ввезли на территорию Молдавии оружия и боеприпасов на 1,5 млрд долларов

Tекст: Максим Попов

По его словам, Запад создает в Молдавии военную площадку для того, чтобы развязать военные действия, как всегда, не своими руками. Иначе нельзя объяснить, зачем стране, в которой проживает 1,8 млн человек, такой арсенал, сказал Шор.

Также во время пресс-конференции политик заявил, что ели на осенних выборах в Молдавии будут нарушены права избирателей, оппозиция выйдет на улицы и будет защищать права граждан,



Кроме того, Шор выразил уверенность, что народ Молдавии не пойдет по пути Украины и в ходе референдума выступит против интеграции с ЕС, передает ТАСС.



Как сообщалось ранее, оппозиционер Лунгу обвинил власти Молдавии в «политическом терроризме».





