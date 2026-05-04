Врач объяснила влияние атмосферных фронтов на состояние здоровья человека

Врач Пантус объяснила влияние атмосферных фронтов на состояние человека

Tекст: Катерина Туманова

При смене атмосферных фронтов главный удар приходится на сосуды, так как атмосферное давление воздействует на человека снаружи, а артериальное давление изнутри компенсирует эту нагрузку, пояснила доктор Пантус радио Sputnik.

«Первопричина не в самом перепаде давления, а скорости его изменения. Резкое падение на пять–семь мм ртутного столба за пару часов – это яркий триггер для сосудистой реакции. При резком снижении внешнего давления, когда приходит циклон, сосудам приходится реагировать мгновенно. Чтобы баланс не нарушился, артериальное давление должно снизиться. Но сосуды – не стальные трубы. У метеочувствительных людей сосудистый тонус ослаблен или нестабилен», – рассказала доктор.

Она отметила, что такие перепады заставляют сосуды то сужаться, то резко расширяться. Для стенки сосуда и нервных рецепторов это стресс: могут появляться головные боли, «мушки» перед глазами, скачки пульса. Из-за колебаний давления ухудшается отток венозной крови от головы, краткосрочно меняется внутричерепное давление, что вызывает тяжесть в затылке – это классическая реакция на надвигающийся циклон.

Пантус добавила, что при падении атмосферного давления снижается и парциальное давление кислорода в воздухе, кровь хуже насыщается кислородом.

Сосуды стараются «прокачать» больше крови, сердце работает активнее, что увеличивает риск криза у гипертоников и ишемии у пациентов с атеросклерозом.

Врач рекомендовала людям с хроническими сосудистыми заболеваниями, перенесшим инсульт и пожилым внимательно следить за здоровьем в такие дни.