Терапевт назвал способы борьбы с барометрическим ударом

Терапевт Парамонов рассказал, как пережить скачки атмосферного давления

Tекст: Татьяна Косолапова

«Мы в жизни часто видим и сами иногда чувствуем изменения самочувствия при смене погоды. Научная медицина многие годы не подтверждала существование этого феномена исследованиями. Но при этом практические врачи сталкивались с этим каждый день. Сегодня эта тема постепенно перестает быть маргинальной в научных кругах», – говорит Парамонов.



Он рассказывает, что по влиянию факторов погоды на человека уже проведен ряд больших исследований, результаты которых были опубликованы в таких ведущих журналах, как JAMA и European Journal of Pain.

Один из этих факторов, определяющих самочувствие – атмосферное давление. Его влияние подверждается при боли в суставах, мигрени, воспалении носовых пазух и среднего уха.

«Почему болят суставы при понижении давления атмосферы сказать сложно, но это было описано еще в древние времена – «суставы ноют к непогоде». Многие люди испытывают при колебаниях атмосферного давления головную боль, вялость, сонливость, снижение работоспособности. Обостряются хронические заболевания от гипотонии до подагры», – делится специалист.

При этом он отмечает, что метеозависимость не выделена как отдельная болезнь: «Поэтому стоит контролировать изменения под влиянием погоды уже имеющихся болезней и вести себя осторожно – так, как предписывает основная болезнь, а хронические пациенты знают эти ограничения. При гипертонии нужно ограничивать соль и спать, а не работать или веселиться по ночам. При артритах избегать переохлаждений и всегда иметь под рукой таблетку нестероидного противовоспалительного препарата. При мигрени отдыхать, заниматься физкультурой, не есть провоцирующие продукты, такие как красное мясо или твердый сыр.

Соответственно, каждому человеку, реагирующему на погоду, нужно быть осторожным со своим хроническим заболеванием, правила поведения при котором уже известны.

«Отдельная история – воспаление околоносовых пазух, среднего уха и Евстахиевой трубы. При этих состояниях, особенно у детей, возможна боль в лицевой части головы или ушах, поскольку возникает разница давления внутри воздушной полости и снаружи. Обычно в таких ситуациях помогают сосудосуживающие спреи. Но следует помнить, что для детей они могут быть опасны и нужно строго соблюдать инструкцию к препарату: передозировка недопустима, нельзя также «на глазок» капать», – предупреждает Парамонов.

Ранее сообщалось, что в Центральной России зафиксирован рост числа вызовов скорой помощи из-за резких перепадов атмосферного давления. Люди обращаются с жалобами на сильные мигрени, слабость и скачки артериального давления.

Отмечается, что данное явление, которое также называется «барометрическим ударом», особенно сильно затронуло жителей Москвы, Московской, Калужской и Владимирской областей. По словам специалистов из Гидрометцентра, перепады атмосферного давления вызваны мощным азиатским антициклоном.