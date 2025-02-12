За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Стало известно о росте вызовов скорых в Центральной России из-за перепадов давления
В Центральной России увеличилось количество вызовов скорых из-за перепадов атмосферного давления, вызванного влиянием азиатского антициклона.
В Центральной России зафиксирован рост числа вызовов скорой помощи из-за резких перепадов атмосферного давления, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot. Особенно сильно это явление, называемое «барометрическим ударом», затронуло жителей Москвы, Московской, Калужской и Владимирской областей.
Специалисты Гидрометцентра указывают, что причиной высокого давления является мощный азиатский антициклон. Жители перечисленных регионов обращаются в скорые с жалобами на сильные мигрени, слабость и скачки артериального давления.
Врачи рекомендуют в таких условиях больше пить воды, отдыхать и избегать физических нагрузок. Также важно принимать предписанные врачами препараты, чтобы облегчить симптомы, вызванные изменениями атмосферного давления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с изменением погодных условий могут обостряться хронические заболевания, такие как гипертония и артрит, что требует особого внимания от людей, страдающих этими недугами; также сообщалось, что изменения погодных условий могут привести к повышенному риску для здоровья у населения, особенно у людей с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой.