Стало известно о росте вызовов скорых в Центральной России из-за перепадов давления

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Центральной России зафиксирован рост числа вызовов скорой помощи из-за резких перепадов атмосферного давления, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot. Особенно сильно это явление, называемое «барометрическим ударом», затронуло жителей Москвы, Московской, Калужской и Владимирской областей.

Специалисты Гидрометцентра указывают, что причиной высокого давления является мощный азиатский антициклон. Жители перечисленных регионов обращаются в скорые с жалобами на сильные мигрени, слабость и скачки артериального давления.

Врачи рекомендуют в таких условиях больше пить воды, отдыхать и избегать физических нагрузок. Также важно принимать предписанные врачами препараты, чтобы облегчить симптомы, вызванные изменениями атмосферного давления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с изменением погодных условий могут обостряться хронические заболевания, такие как гипертония и артрит, что требует особого внимания от людей, страдающих этими недугами; также сообщалось, что изменения погодных условий могут привести к повышенному риску для здоровья у населения, особенно у людей с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой.