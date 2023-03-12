Россиян предупредили о повышенных рисках для здоровья из-за погоды

Минздрав России предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за аномальной погоды

Минздрав России предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за ухудшения погоды в центральной части России, сообщила пресс-служба министерства.

По сообщению пресс-службы, в связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и ее дальнейшим ухудшением, Минздрав призывает граждан проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице.

Пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью или использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости, а в связи с резкими перепадами атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные врачом препараты, передает РИА «Новости».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сильная гололедица ожидается в столице в воскресенье, толщина ледяного панциря может составить от 5 до 10 миллиметров.