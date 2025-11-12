Врач-диетолог Денисенко назвала облегчающие состояние метеозависимым продукты

Диетолог Денисенко назвала облегчающие состояние метеозависимым продукты

Tекст: Катерина Туманова

Многие люди подвержены влиянию плохой погоды, особенно те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, а также гипертоники и гипотоники, дети и пожилые люди. Денисенко отметила, что изменения атмосферного давления влияют не только на сосуды, включая сосуды головного мозга.

По словам врача, надпочечники в таких ситуациях активно выбрасывают в кровь адреналин, что приводит к раздражительности, снижению работоспособности, ухудшению внимания и учащению сердцебиения.

«И, конечно, головная боль, головокружение и общая слабость, озноб. Может даже нарушится пищеварение. Врачи называют это состояние метеоневроз. И ему можно противостоять. В том числе с помощью питания», – подчеркнула она в беседе с «Комсомольской правдой».

В такие дни доктор предлагает заменять кофе травяным чаем и есть чаще, но меньшими порциями. Также рекомендуется исключить из рациона жирную пищу и алкоголь.

Особенно полезны продукты, богатые витаминами А, С и Р, такие как шиповник, черная смородина, болгарский перец, облепиха, морковь, говяжья печень, сливочное масло, яйца и икра, которые положительно влияют на нервную систему и кровеносные сосуды.

«Легкий самомассаж воротниковой зоны снимет напряжение, тяжесть в голове и сонливость. Не усердствуйте, движения должны быть мягкими, не резкими. Также помогут легкие наклоны, повороты головы, которые снимают скованность в шейных мышцах», – посоветовала врач.

