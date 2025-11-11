Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.0 комментариев
Ученые сообщили о сильнейшей солнечной вспышке года
На Солнце произошла сильнейшая с октября 2024 года вспышка
На Солнце зафиксирована мощная вспышка, ставшая самой крупной с октября 2024 года, область вспышки находится в зоне влияния на Землю.
На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка с октября 2024 года, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Вспышка произошла в активной области 4274, которая сейчас находится в зоне прямого влияния на Землю.
По информации лаборатории, текущий балл события составляет X5.1, а на пике интенсивность достигла значения X5.15. Специалисты подчеркивают: это самое мощное солнечное событие за последние восемь месяцев.
Как отмечается, сила вспышки продолжает расти, а за обновлениями данных можно следить на специальном графике по ссылке на сайте лаборатории. Ученые подчеркивают, что такие события могут повлиять на земную магнитосферу и вызвать бури, воздействующие на связь и энергетику.
Отметим, что за прошедшие сутки Солнце произвело около 15 вспышек.
А накануне на Солнце произошла повторная вспышка высшего уровня X121.