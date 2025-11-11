Ученые: Солнце произвело 15 вспышек за сутки

Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии. А негативный эффект экономических обязательств, которые Европа на себя берет, чтобы задобрить Трампа – будет менее ощутим.0 комментариев
Лаборатория ИКИ РАН зафиксировала 15 солнечных вспышек за сутки
За прошедшие сутки Солнце произвело около 15 вспышек, включая событие высшего балла X1.2, что говорит о сохранении очень высокого уровня вспышечной активности.
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, Солнце за последние сутки проявило крайне высокую активность, сообщается в Telegram-канале лаборатории Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые зафиксировали около 15 солнечных вспышек, среди которых было зарегистрировано событие максимального класса X1.2, что увеличивает риски магнитных бурь на Земле.
На данный момент геомагнитная обстановка остается преимущественно спокойной, отмечены лишь небольшие возмущения. Однако к концу текущих суток специалисты прогнозируют рост активности: ожидается начало магнитных бурь уровней G1 и G2, а на следующий день – возможный пик до уровней G3-G4.
Ученые предупреждают, что вспышечная активность Солнца сохраняется на очень высоком уровне, существуют значительные риски дальнейших мощных вспышек, включая события высших баллов. Специалисты советуют внимательно следить за прогнозами, так как такие вспышки могут повлиять на работу техники и самочувствие людей.
Напомним, накануне на Солнце произошла повторная вспышка высшего уровня X121.
В Институте космических исследований ранее спрогнозировали магнитную бурю средней силы.