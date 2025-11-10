На Солнце произошла повторная вспышка высшего уровня X121

ИКИ РАН сообщил о вспышке X121 на Солнце с мощным выбросом плазмы

Tекст: Мария Иванова

На Солнце вновь зафиксирована мощнейшая вспышка максимального X-класса, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Событие произошло в солнечной области с номером 4274, зона которой уже становилась источником интенсивных вспышек ранее. По данным ученых, максимум излучения был зарегистрирован в 12:19 по московскому времени, уровень активности составил X1.21.

По сравнению с аналогичной вспышкой, наблюдавшейся днем ранее (ее мощность составила X1.79), выброс в понедельник формально оказался слабее. Однако специалисты отмечают, что нынешняя вспышка отличается необычно медленным спадом излучения – на графиках вместо резкого пика фиксируется продолжительное плато.

По словам ученых, такое явление всегда свидетельствует о крупном выбросе солнечной плазмы, причем чем дольше длится плато, тем более интенсивный выброс произошел.

Особую тревогу вызывает то, что к Земле уже движется выброс плазмы от вчерашней вспышки, ожидаемый с 11 по 12 ноября. Новый выброс может оказаться быстрее и догнать первый, сложив с ним свое воздействие. Эксперты отмечают, что подобное «слияние» плазменных облаков в космосе похоже на гонку, когда участник, стартовавший позже, может настичь впереди идущего за счет меньшего сопротивления среды.

Специалисты предупреждают: развитие ситуации требует дальнейших расчетов, поскольку накладывающиеся выбросы способны серьезно усилить магнитные бури. По мере поступления новых данных сотрудники лаборатории пообещали оперативно делиться подробностями.

Напомним, накануне на Солнце произошла мощная вспышка. В Институте космических исследований спрогнозировали магнитную бурю средней силы.

За день до этого ученые зафиксировали магнитную бурю уровня G23 на Земле.