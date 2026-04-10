Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.2 комментария
МИД сообщил о росте интереса к русскому языку за рубежом
Интерес к русскому языку и русской литературе в мире растет, включая недружественные страны, заявила директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Елена Галактионова.
Галактионова заявила, что интерес к русскому языку и литературе в мире, в том числе и в недружественных странах, заметно растет, передает РИА «Новости».
«Антироссийские санкции Запада настолько одиозны, настолько превосходят всякую меру понимания, что порождают даже обратную реакцию в мировом сообществе», – заявила она. По словам Галактионовой, внимание к русскому языку и литературе усиливается на фоне санкций и запретов, а примерами этого стали интернет-акция Stop Hating Russians и Международное движение русофилов.
Галактионова отметила, что даже те, кто ранее не проявлял интереса к России, сейчас ищут площадки для выражения солидарности с нашей страной из-за несправедливости введенных ограничений. Она напомнила, что даже в разгар холодной войны культурное взаимодействие между противоборствующими державами не прекращалось.
Особенно заметен рост интереса к русскому языку и литературе среди людей среднего и старшего возраста в недружественных странах, подчеркнула Галактионова. Она добавила, что такой тенденции нельзя не радоваться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила заметный рост интереса к культуре России на фоне попыток ее отмены западными странами.
Выпускники британских школ все чаще выбирают русский язык для экзаменов, несмотря на напряженные политические отношения между Британией и Россией.
МИД России открыл на своем сайте специальный раздел с примерами «языка ненависти» и русофобских высказываний иностранных политиков и общественных деятелей.