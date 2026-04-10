Tекст: Дмитрий Зубарев

Галактионова заявила, что интерес к русскому языку и литературе в мире, в том числе и в недружественных странах, заметно растет, передает РИА «Новости».

«Антироссийские санкции Запада настолько одиозны, настолько превосходят всякую меру понимания, что порождают даже обратную реакцию в мировом сообществе», – заявила она. По словам Галактионовой, внимание к русскому языку и литературе усиливается на фоне санкций и запретов, а примерами этого стали интернет-акция Stop Hating Russians и Международное движение русофилов.

Галактионова отметила, что даже те, кто ранее не проявлял интереса к России, сейчас ищут площадки для выражения солидарности с нашей страной из-за несправедливости введенных ограничений. Она напомнила, что даже в разгар холодной войны культурное взаимодействие между противоборствующими державами не прекращалось.

Особенно заметен рост интереса к русскому языку и литературе среди людей среднего и старшего возраста в недружественных странах, подчеркнула Галактионова. Она добавила, что такой тенденции нельзя не радоваться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила заметный рост интереса к культуре России на фоне попыток ее отмены западными странами.

Выпускники британских школ все чаще выбирают русский язык для экзаменов, несмотря на напряженные политические отношения между Британией и Россией.

