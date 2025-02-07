Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Фон дер Ляйен: Евросоюз жестко ответит при введении США новых пошлин
Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС защищать свои интересы в отношениях с США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов твердо ответить, если США введут пошлины на европейские товары, и подчеркнула решимость защищать европейские интересы.
На пресс-конференции в Варшаве фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС защищать свои интересы в отношениях с США. Она подчеркнула, что Евросоюз ответит твердо в случае введения США несправедливых пошлин на европейские товары, передает ТАСС.
По словам главы Еврокомиссии, Евросоюз намеревается быть твердым в своих принципах и не оставит действия США без ответа.
Во вторник сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в способности Евросоюза принять жесткие ответные меры на введение пошлин президентом США на импорт европейских товаров.
Ранее Франция и Германия предупредили о введении ответных пошлин в случае торговых атак со стороны США, подчеркнув, что Евросоюз стремится к большей независимости и готов заключать соглашения о свободной торговле с другими странами. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заметила, что Брюссель подготовился к введению пошлин США на импорт европейских товаров, подчеркнув, что ЕК согласна закрывать глаза на нарушения финансовой дисциплины странами, если этого потребуют траты на оборону.