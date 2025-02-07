Фон дер Ляйен: Евросоюз жестко ответит при введении США новых пошлин

Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС

Политолог Рар: Теплые отношения Трампа и Орбана усиливают позиции Венгрии внутри ЕС

Tекст: Евгений Поздняков

«Виктор Орбан пытается стать лидером Евросоюза. Он делает смелые заявления о внешней и оборонной политике объединения, которые производят резонанс не только внутри ЕС, но и за его пределами. Теплые и дружественные отношения с Дональдом Трампом могут значительно укрепить позиции венгерского премьера в организации», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Фактически кроме него в руководстве других европейских государств нет людей, способных похвастаться отлаженным диалогом с новым президентом США. Не исключаю, что Орбан и Трамп действительно могли договориться о будущем взаимодействии Будапешта и Вашингтона в обход Брюсселя. Думаю, они также обсудили перспективы окончания украинского конфликта», – отмечает собеседник.

«Конечно, каких-либо подробностей об этом к настоящему моменту нет, но Штаты наверняка попытаются учесть интересы Венгрии в энергетической сфере. Сложившаяся ситуация может усилить раскол в ЕС. Однако западные либеральные элиты до сих пор надеются, что им хватит сил «утихомирить» Трампа», – рассуждает эксперт.

«В то же время Будапешт смотрит на реальность более прагматично. Орбан предлагает Европе идти в будущее под крылом новой администрации Штатов. Не все к этому готовы, но рано или поздно им придется перестроиться под новые веяния», – заключил Рар.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку с Будапешта с США. По его словам, это позволит республике сохранить свои экономические отношения со Штатами. «А как насчет бюрократов в Брюсселе? Вы заварили эту кашу, теперь расхлебывайте ее!» – добавил он, уточнив, что ЕС уже сейчас может «распрощаться» с действующими правилами международной торговли.

Орбан подчеркнул, что Евросоюз ждут сложные времена. По его оценке, чиновники объединения видят «приближение торнадо Трампа», но думают, что смогут его избежать. Между тем он считает, что новый президент США уже показал серьезность своих намерений, «перевернув мир с ног на голову» всего за две недели.

«Гендерное безумие в Америке закончилось, финансирование глобалистских организаций Сороса прекращено, нелегальная миграция тоже, как и поддержка российско-украинской войны. Другими словами, все, что бюрократы в Брюсселе пытались навязать нам в последние годы, пришло к концу», – пояснил Орбан.

До этого Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС, поскольку организация «ужасно относится» к США. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможные последствия тарифных войн, инициируемых республиканцем.