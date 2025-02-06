Торговые пошлины Трампа вызвали угрозу бойкота американского алкоголя

FT: Пошлины Трампа могут привести к снижению спроса на американский виски за рубежом

Tекст: Мария Иванова

Введение торговых пошлин администрацией президента США Дональда Трампа может привести к бойкоту американских товаров, таких как виски, на международных рынках, заявил владелец японской компании Suntory Holdings Такэси Ниинами в интервью британской газете Financial Times.

Suntory Holdings владеет известными брендами виски Jim Beam и Maker’s Mark, и в компании уже подготовили стратегический план до 2025 года, предполагающий снижение спроса на американскую продукцию за границей, сообщает ТАСС.

«Мы разработали стратегический и бюджетный план на 2025 год, ожидая, что американская продукция, в том числе американский виски, будет менее востребована за пределами США из-за, во-первых, пошлин, и, во-вторых, эмоций», – заявил Ниинами. Он также отметил, что компания намерена сократить экспорт из США в Европу, Мексику и Канаду и сосредоточиться на внутреннем рынке.

По мнению Ниинами, США в конечном итоге откажутся от введения торговых пошлин, поскольку они могут негативно сказаться на самой американской экономике. Он выразил надежду, что «Трамп будет более реалистично относиться к национальным интересам США».

Трамп подписал указ о применении тарифов на импорт товаров из Канады, Китая и Мексики. Пошлины составляют 25% на продукцию из Мексики и Канады (10% на канадские энергоресурсы) и 10% на товары из Китая. Введение тарифов на импорт из Канады и Мексики временно приостановлено на месяц после переговоров с их руководством. Рассматривается также возможность введения 10% пошлины на импорт из ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на введенные США пошлины на канадские товары несколько канадских провинций, включая Онтарио, Британскую Колумбию и Квебек, анонсировали запреты на продажу американского алкоголя, затрагивая более 3,6 тыс. наименований продукции.

Евросоюз заключил контракт с вашингтонской лоббистской фирмой DCI Group, чтобы наладить отношения с США в условиях торговых разногласий.

Между тем сомелье рассказала о вине с русским названием на инаугурации Трампа.