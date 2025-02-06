Politico: ЕС нанял лоббистов из США на фоне торговых споров

Politico: Евросоюз нанял DCI Group для продвижения торговли и инвестиций в США

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, дипломаты ЕС решили воспользоваться услугами лоббистской фирмы DCI Group, связанной с американской Республиканской партией, передает ТАСС.

Издание подчеркивает DCI Group «будет консультировать делегацию Евросоюза в США по вопросам коммуникаций и стратегии взаимодействия с общественностью для внешних заинтересованных сторон, уделяя особое внимание продвижению торговли и инвестиций ЕС в Соединенных Штатах».

О сроке действия контракта и сумме сделки, заключенной Европейской службой внешних действий (единая дипслужба Евросоюза) с фирмой из Вашингтона, не сообщается.

В ответе на запрос газеты в дипслужбе сообщества отметили, что «делегация ЕС в США задействует различные ресурсы для продвижения связей с общественностью в Соединенных Штатах».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из Мексики и Канады с исключением для канадских энергоресурсов, на которые установлены более низкие тарифы, а также ввел дополнительные тарифы на китайские товары. В ответ на это несколько канадских провинций анонсировали запреты на продажу американского алкоголя.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Канада не останется жизнеспособной страной без американской поддержки, и предложил ей стать 51-м штатом США.