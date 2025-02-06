Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.11 комментариев
Politico: ЕС нанял лоббистов из США на фоне торговых споров
Politico: Евросоюз нанял DCI Group для продвижения торговли и инвестиций в США
Евросоюз заключил контракт с вашингтонской лоббистской фирмой DCI Group, чтобы наладить отношения с США в условиях торговых разногласий, пишет Politico.
По данным газеты, дипломаты ЕС решили воспользоваться услугами лоббистской фирмы DCI Group, связанной с американской Республиканской партией, передает ТАСС.
Издание подчеркивает DCI Group «будет консультировать делегацию Евросоюза в США по вопросам коммуникаций и стратегии взаимодействия с общественностью для внешних заинтересованных сторон, уделяя особое внимание продвижению торговли и инвестиций ЕС в Соединенных Штатах».
О сроке действия контракта и сумме сделки, заключенной Европейской службой внешних действий (единая дипслужба Евросоюза) с фирмой из Вашингтона, не сообщается.
В ответе на запрос газеты в дипслужбе сообщества отметили, что «делегация ЕС в США задействует различные ресурсы для продвижения связей с общественностью в Соединенных Штатах».
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из Мексики и Канады с исключением для канадских энергоресурсов, на которые установлены более низкие тарифы, а также ввел дополнительные тарифы на китайские товары. В ответ на это несколько канадских провинций анонсировали запреты на продажу американского алкоголя.
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Канада не останется жизнеспособной страной без американской поддержки, и предложил ей стать 51-м штатом США.