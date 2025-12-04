Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью, Черным морем и Крымом
В результате работы дежурных экипажей ПВО были ликвидированы пять украинских беспилотников разных типов в трех регионах страны.
Как сообщает РИА «Новости», Министерство обороны России объявило об уничтожении пяти украинских беспилотных летательных аппаратов средствами противовоздушной обороны.
В официальном заявлении уточняется: «Четвертого декабря текущего года в период с 13.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над акваторией Черного моря, один БПЛА – над территорией Республики Крым».
По информации оборонного ведомства, атаки были оперативно отражены, угрозы для мирного населения и инфраструктуры не возникло. Министерство заверило, что система дежурных расчетов продолжает нести службу в усиленном режиме из-за участившихся попыток атак беспилотников на различных направлениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили 76 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем за одну ночь. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что был уничтожен беспилотник, летевший на Москву.
Средства ПВО в течение трех часов сбили 37 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.