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В Испании разработали план компенсаций жертвам домогательств в католической церкви
Совет министров Испании разработал план выплаты компенсаций жертвам сексуальных домогательств в католической церкви. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции королевства.
«Правительство утверждает План реагирования и реализации доклада омбудсмена о сексуальных злоупотреблениях в католической церкви», – приводит сообщение ведомтсва РИА «Новости».
Отмечается, что план включает пять направлений: признание и возмещение ущерба, уход за жертвами, предотвращение дальнейших нарушений, обучение и повышение осведомленности, сбор информации и проведение исследований.
В октябре сообщалось, что жертвами сексуальных домогательств в испанской католической церкви могли стать около 440 тысяч человек. В декабре 2021 года газета El Pais опубликовала отчет о случаях возможных сексуальных домогательств со стороны священнослужителей и некоторых мирян из религиозных учреждений.
Испанская епископальная конференция (CEE) в течение многих лет утверждала, что таких случаев было очень мало, и только в 2021 году признала 220 случаев педофилии.
Испания не единственная страна, где католическая церковь столкнулась с проблемой сексуальных домогательств. Подобные планы компенсаций разрабатываются и в других странах.