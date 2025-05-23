Лавров назвал Мерца большим циником

Tекст: Алексей Дегтярев

Функционеры ЕС, защищая свою позицию по Украине, пытаются убедить избирателей «затянуть пояса» и дождаться лучших времен, поскольку нужно сейчас помогать киевскому режиму, сказал Лавров, передает ТАСС.

«Им не до медицины, не до отопления, они говорят: «Подождать надо, потому что Украина защищает европейские ценности». Делайте выводы, в чем Европа видит свои ценности. Возрождается самый настоящий нацизм. Примеров тому масса. В том числе выступления нового канцлера ФРГ господина [Фридриха] Мерца о том, что пора Германии опять возглавить Европу», – сказал Лавров.

По его мнению, чтобы произносить подобное, необходимо быть большим циником.

Ранее Мерц заявил, что что Североатлантический альянс может полагаться на Германию. Также канцлер указал на обязательства НАТО по обеспечению безопасности балтийских стран и по поддержке Украины.