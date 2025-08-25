Tекст: Вера Басилая

На встрече с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в начале 1990-х годов националисты в стране пытались отказаться от всего русского, передает ТАСС.

По его словам, такие посылы не нашли отклика у общества, несмотря на то, что националистические настроения сохранялись в Белоруссии несколько лет до выборов президента.

Лукашенко отметил важную роль российского и белорусского коллектива «Песняры» в укреплении культурных связей между народами. Он подчеркнул, что ансамбль возрождался в сложный период, когда некоторые пытались отказаться не только от русского, но и от тех, кто поддерживал общую традицию. Президент Белоруссии также отметил уважение к руководителю «Песняров» Владимиру Мулявину, с которым был лично знаком.

Глава государства добавил, что знаменитая песня «Вологда» впервые была исполнена «Песнярами» в 1976 году и стала символом культурного единства России и Белоруссии. По его словам, эта композиция любима зрителями обеих стран, как и все творчество ансамбля.

«Все великое – в простом», – отметил Лукашенко.

