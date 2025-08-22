Лукашенко заявил о доверительных отношениях с Путиным

Лукашенко заявил о возможности открыто обсуждать с Путиным любые темы

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии дружеских отношений с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что может лично сказать Путину то, что не способен высказать никто другой: «У нас близкие, дружеские отношения с президентом Путиным. Мы обсуждаем любую тему. Он высказывает мне, может меня покритиковать. Я ему прямо в глаза сказать могу то, что ему никто не скажет в силу определенных каких-то причин».

Лукашенко пояснил, что благодаря такому формату общения между ними сложились доверительные и честные отношения, позволяющие обсуждать любые проблемы открыто.

По словам Лукашенко, Владимир Путин отличается умом и высокой подготовкой: «20 лет работает президентом, на таких должностях, за границей служил. Очень подготовленный человек. И не думайте, что все просто. Все непросто, начинается непросто. Ну, когда договоримся, тогда уже попроще. Но я очень ценю мои отношения с президентом Путиным. Дружеские, братские отношения», – отметил белорусский лидер.

