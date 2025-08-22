Лукашенко раскрыл реакцию Путина на призывы ударить по офису Зеленского «Орешником»

Лукашенко сообщил об отказе Путина наносить удар по Банковой «Орешником»

Tекст: Вера Басилая

Как передает «Пул Первого», Александр Лукашенко поделился подробностями обсуждения военных действий на Украине, в том числе инсайдерской информацией об идее удара по Банковой «Орешником».

По его словам, Владимиру Путину поступало предложение нанести такой удар, однако президент России категорически это отверг. Лукашенко подчеркнул: «Путин сказал: ни в коем случае!»

Также белорусский лидер подчеркнул, что достижение мира на Украине возможно только поэтапно. По его убеждению, первоочередная задача – прекращение боевых действий и предотвращение дальнейших жертв. Ранее Лукашенко уже рассказывал о мирном плане по Украине, который обсуждал с президентом США Дональдом Трампом, пишет БелТА.

Ранее Александр Лукашенко назвал Минск идеальным местом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

Лукашенко заявил, что первые позиции для размещения комплекса «Орешник» уже обустраиваются в Белоруссии.

Также Лукашенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Дональд Трамп согласился приехать в Минск с семьей по приглашению Лукашенко.