Лукашенко раскрыл реакцию Путина на призывы ударить по офису Зеленского «Орешником»

Лукашенко сообщил об отказе Путина наносить удар по Банковой «Орешником»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский президент Владимир Путин категорически отверг идею наносить удары по Банковой в Киеве (место расположения офиса президента Украины) с применением «Орешника».
Как передает «Пул Первого», Александр Лукашенко поделился подробностями обсуждения военных действий на Украине, в том числе инсайдерской информацией об идее удара по Банковой «Орешником».
По его словам, Владимиру Путину поступало предложение нанести такой удар, однако президент России категорически это отверг. Лукашенко подчеркнул: «Путин сказал: ни в коем случае!»
Также белорусский лидер подчеркнул, что достижение мира на Украине возможно только поэтапно. По его убеждению, первоочередная задача – прекращение боевых действий и предотвращение дальнейших жертв. Ранее Лукашенко уже рассказывал о мирном плане по Украине, который обсуждал с президентом США Дональдом Трампом, пишет БелТА.
Ранее Александр Лукашенко назвал Минск идеальным местом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.
Лукашенко заявил, что первые позиции для размещения комплекса «Орешник» уже обустраиваются в Белоруссии.
Также Лукашенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Дональд Трамп согласился приехать в Минск с семьей по приглашению Лукашенко.