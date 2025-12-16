  • Новость часаРоссийские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    16 декабря 2025, 12:55 • Новости дня

    Госдума установила День памяти жертв геноцида советского народа

    Госдума установила День памяти жертв геноцида советского народа
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Госдумы на заседании одобрили в первом чтении и в целом закон, который вводит в России День памяти жертв геноцида советского народа 19 апреля.

    Законопроект был внесен парламентариями от «Единой России» во главе с Владимиром Якушевым, Ириной Яровой и Владимиром Васильевым. Документ предполагает внесение изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», передает ТАСС.

    Авторы инициативы подчеркнули, что дата 19 апреля была выбрана не случайно. Они напомнили, что в этот день в 1943 году был издан указ № 39 – первый правовой акт, официально зафиксировавший целенаправленную и масштабную политику нацистов по уничтожению мирного населения СССР.

    В объяснительной записке подчеркивается, что указ также стал основой для привлечения преступников к ответственности за совершенные преступления против советских граждан.

    Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с инициативой объявить 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Яровая также предложила придать этой дате официальный государственный статус.

    15 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    Президент поздравил красноярцев с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие жителям Красноярска по случаю открытия филиала Национального центра «Россия». Приветствие президента зачитал председатель оргкомитета Национального центра «Россия», первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    В обращении подчеркивается, что открытие Международной выставки-форума «Россия», а затем и Национального центра стало заметным событием для общественной, культурной и деловой жизни страны, сообщается на сайте Кремля.

    Президент отметил, что миллионы людей получили возможность увидеть достижения современников, отечественных компаний и регионов, ознакомиться с богатством традиций и культур, которыми может гордиться вся страна.

    «Ваш сибирский край славится богатой историей, значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, промышленности, топливно-энергетического комплекса. И конечно, особое внимание в экспозиции уделено нынешним свершениям, реализации содержательных программ в сфере науки и образования, культуры и туризма, здравоохранения и спорта», – отметил Путин.

    Президент выразил уверенность, что филиал Национального центра «Россия», расположенный на набережной Енисея, станет важным местом для делового и личного общения как для жителей, так и гостей края. В завершение Путин пожелал успехов и всего наилучшего.

    В Красноярске открыли второй филиал Национального центра «Россия». В основе концепции центра заложили изучение истории и достижений региона.

    15 декабря 2025, 18:16 • Новости дня
    Сменившего спортивное гражданство шахматиста Федосеева лишили звания гроссмейстера
    Сменившего спортивное гражданство шахматиста Федосеева лишили звания гроссмейстера
    @ Jacek Prondzynski/Fotopyk/Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Шахматист Владимир Федосеев, поменявший спортивное гражданство на словенское, был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России, сообщила пресс-служба Минспорта.

    Приказы о лишении 30-летнего Федосеева званий подписал министр спорта Михаил Дегтярев, передает РИА «Новости».

    Мастера спорта шахматист получил в 2012 году, гроссмейстера – в 2014 году. С июля 2023 года Федосеев выступает на международных турнирах за Словению.

    Ранее боец смешанных единоборств Джавид Рзаев был лишен гражданства России.

    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    15 декабря 2025, 22:34 • Новости дня
    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки

    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» подлодки России

    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Распространенная спецслужбами Украины информация о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской российской подлодки не соответствует действительности, заявил начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев.

    По словам Рулева, попытка ВСУ устроить диверсию при помощи БЭК провалилась, информация, распространённая спецслужбами Украины, о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской одной из российских подводных лодок, являются фейком, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.

    Рулев подчеркнул, что ни одна подлодка или корабль Черноморского Флота, дислоцированные в бухте Новороссийской, а также их экипажи, не пострадали, несут службу в штатном режиме.

    Ранее украинские СМИ распространили ложные сведения о якобы контроле ВСУ над тремя населенными пунктами под Купянском, а также над микрорайоном «Юбилейный» в самом городе.

    15 декабря 2025, 14:10 • Новости дня
    Путин встретился с секретарем генсовета «Единой России» Якушевым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

    Якушев доложил президенту об увеличении числа участников спецоперации, получивших мандаты по итогам Единого дня голосования – 2025: в этом году их стало 890 человек, тогда как годом ранее – 304, сообщается на сайте Кремля.

    «Хочу Вам доложить, что по итогам Единого дня голосования – 2025 890 участников специальной военной операции получили мандат», – отметил Якушев.

    Он подчеркнул, что большое внимание уделяется наставничеству и поддержке молодых людей, пришедших в законодательные органы. Партия провела образовательные занятия на площадке Высшей партийной школы и реализует поручения, обозначенные на XXII съезде. Также началась подготовка к Единому дню голосования – 2026, в том числе к выборам в Госдуму.

    Кроме того, скорректирована Народная программа, чтобы привести ее в соответствие с указами президента и нацпроектами, уточнил Якушев. Он добавил, что она будет отражать все пожелания с мест.

    «И, конечно же, начали уже работу над тем, чтобы новая программа, «Народная программа 2.0» – так мы ее пока по-рабочему называем, действительно отражала все пожелания, которые мы должны получить с мест. Но перед этим, и вы об этом тоже говорили на Съезде, мы должны провести большую кампанию по отчёту по предыдущей программе, которая закончит у нас действие в 2026 году. Мы это планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, и, соответственно, сделать соответствующие выводы», – сказал он.

    Для участников спецоперации и их семей в программе появился отдельный раздел, которым руководит Герой России Владимир Сайбель. В течение года в 36 разделов внесены обновления, а 13 направлений из нового подраздела закрепляются на законодательном уровне.

    Якушев подчеркнул, что совместная работа с Министерством обороны и фондом «Защитники Отечества» позволила решить большинство ключевых вопросов поддержки военнослужащих и их семей. Законотворческие меры в их интересах принимаются практически единогласно. По его словам, появление в органах власти бойцов спецоперации уже способствовало улучшению поддержки коллег и семей.

    «Я думаю, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле», – заметил Владимир Путин.

    Отдельно обсуждалась работа первичных отделений партии, актуальная и для текущего года. «Именно первичные отделения «работают на земле», именно первичные отделения чувствуют сегодня, что необходимо людям. И от них мы как раз и должны получать сигналы, которые волнуют наше население. Поэтому 2024 год в партии провели под знаменем первичных отделений. Но в этом году мы эту работу не закончили ни в коем случае», – отметил Якушев.

    Деятельность «Единой России» продолжится также в гуманитарном направлении – с начала спецоперации доставлено более 140 тыс. тонн гуманитарной помощи в исторические регионы, Белгородскую и Курскую области. В акции участвовали все региональные отделения, а помощь будет продолжаться столько, сколько необходимо, заверил Якушев.

    Он добавил, что волонтерская работа ведется непрерывно, в том числе в госпиталях, среди пожилых. Также она была востребована при ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, где более тысячи волонтеров очистили свыше 3 тыс. тонн мазута и восстановили 12,5 км побережья.

    Ранее партия «Единая Россия» объявила о начале сбора предложений для формирования Народной программы к предстоящим выборам в Госдуму.

    15 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса

    AFP: США на переговорах в Берлине потребовали полного вывода ВСУ из Донбасса

    США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Берлине США настаивают на том, чтобы украинские военные полностью покинули Донбасс, сообщает France Presse (AFP) со ссылкой на источник.

    По данным AFP, США на переговорах с Украиной в Берлине настаивают на полном выводе украинских войск из Донбасса, передает ТАСС.

    Собеседник агентства заявил, что американская сторона по этому вопросу придерживается позиции России.

    Издание Politico сообщило, что Украина отклонила предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что по Конституции России вся территория Донбасса считается российской.

    15 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии
    @ REUTERS/Francois Lenoir

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Мерц заявил, что ЕС и США якобы достигли «далеко идущего, содержательного соглашения», которое предполагает предоставление Украине гарантии безопасности, передает ТАСС.

    По его словам, Зеленский, говоря о соглашении о гарантиях безопасности, сослался на статью 5 договора НАТО. «То есть речь идет о схожих гарантиях безопасности для Украины», – заявил Мерц.

    При этом США политически, а затем и юридически готова взять на себя обязательства по гарантиям безопасности Украине.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас признала, что вопрос членства Украины в НАТО больше не обсуждается.

    Зеленский сообщил, что власти на Украине готовы рассмотреть отказ от претензий на вступление в НАТО ради надежных гарантий безопасности от США и Европы.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что Зеленский с помощью темы членства в НАТО инициирует с США заведомо неприемлемые условия для диалога.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения при появлении в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы условий.



    15 декабря 2025, 17:11 • Новости дня
    Первая российская гигафабрика накопителей энергии введена в Калининградской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Калининградской области начал работу первый в России завод полного цикла по выпуску литийионных накопителей энергии промышленного масштаба. Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») ввел в опытно-промышленную эксплуатацию так называемую «гигафабрику» в Неманском районе, заложив основу для формирования в стране новой высокотехнологичной отрасли.

    Производственная мощность площадки составляет 4 ГВт·ч в год, что делает ее крупнейшим и единственным в России предприятием, где выстроена вся цепочка создания литийионных аккумуляторов – от первичной химии для ячеек до сборки готовых модулей и батарей. Такой формат позволяет не только заместить импорт, но и обеспечить технологическую независимость в сфере накопления энергии, передает AtomMedia.

    Системы накопления энергии сегодня становятся ключевым элементом энергетического и транспортного перехода. Литийионные батареи широко применяются в электротранспорте, промышленной и складской технике, горнодобывающем оборудовании, а также в электроэнергетике – для бесперебойного питания объектов и выравнивания нагрузки в сетях. По оценкам, к 2030 году объем российского рынка накопителей может достигнуть 20–30 ГВт·ч, и калининградская «гигафабрика» способна закрыть значительную часть этого спроса. Ее мощности эквивалентны выпуску порядка 1,5 млн зарядных модулей или около 50 тысяч тяговых батарей для электромобилей ежегодно.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал запуск предприятия стратегическим событием для страны: «Запуск Калининградской «гигафабрики» – это промышленный прорыв для России и огромный вклад в фундамент национального технологического суверенитета. Накопители энергии – это сквозная технология в портфеле новых неядерных бизнесов «Росатома», которая позволяет формировать целые производственные цепочки и продуктовые экосистемы». Он подчеркнул, что проект был реализован в намеченные сроки, в том числе благодаря мерам государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях.

    Для Калининградской области новое производство стало одним из крупнейших инвестиционных проектов последних лет. Губернатор региона Алексей Беспрозванных отметил, что предприятие уже на этапе запуска обеспечило работой сотни специалистов и в перспективе кратно увеличит число рабочих мест. «Этот проект однозначно является самым значимым и масштабным для Калининградской области за последние десять лет и уверенно входит в число крупнейших проектов в новейшей истории региона», – заявил он.

    В Минпромторге России подчеркивают, что запуск «гигафабрики» стал практическим результатом государственной политики по развитию новых отраслей. Заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов напомнил: «В 2023 году между Правительством России и госкорпорапцией «Росатом» было подписано соглашение о развитии высокотехнологичного направления «Системы накопления энергии», и мы видим, что спустя всего два года эти планы реализуются в виде полноценного производства».

    Предприятие отличается высоким уровнем технологической оснащенности. На площадке смонтировано более трех тысяч единиц оборудования общей массой около 25 тыс. тонн, а протяженность производственных линий достигает 2,5 километра. Степень автоматизации процессов составляет порядка 90 процентов, что позволяет выпускать до одной аккумуляторной ячейки в секунду. Общая площадь застройки превышает 23 гектара, на территории возведено более 20 зданий и сооружений.

    Проект реализован при комплексной поддержке государства – с использованием статуса резидента особой экономической зоны, субсидий регионального бюджета, специального инвестиционного контракта, льготного финансирования и механизмов проектного кредитования. Строительство завода стало стимулом и для экономики региона: объем закупок у местных поставщиков превысил четыре млрд рублей.

    Параллельно «Росатом» развивает социальную инфраструктуру на востоке Калининградской области. С 2022 года на социальные программы в Немане и Советске направлено 180 млн рублей, а для сотрудников «гигафабрики» уже построены и введены в эксплуатацию два жилых дома из пяти запланированных.

    Запуск калининградского предприятия стал первым шагом в создании федеральной сети подобных производств. В 2023 году началось строительство второй «гигафабрики» в Новой Москве, ввод которой намечен на 2026 год. В «Росатоме» рассчитывают, что эти проекты позволят обеспечить российский рынок отечественными системами накопления энергии и усилить позиции страны в сфере электромобильности и современной энергетики.

    16 декабря 2025, 05:35 • Новости дня
    В Полтаве местные жители убили трех сотрудников ТЦК

    В Полтаве местные жители убили трех сотрудников ТЦК, устроив засаду

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Полтавы ликвидировали трех сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) ВСУ, устроив им засаду

    В результате нападения местных жителей в Полтаве четверо сотрудников военкомата остались инвалидами, трое погибли, рассказал РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, сотрудники ТЦК стали преследовать парня в пригороде района Вакуленцы.

    «Парень забежал в переулок, ТЦК – за ним, а там их ждало еще несколько парней. В итоге трое ТЦКашников были убиты, еще четверо остались инвалидами», – рассказал Лебедев.

    В Одессе сотрудники ТЦК избили и пытались мобилизовать бывшего военнослужащего ВСУ, вернувшегося из плена.

    Некоторые украинские командиры отпускают подчиненных домой, поскольку не хотят продолжения боевых действий.

    16 декабря 2025, 07:28 • Новости дня
    МАЮК заявила об ошибке судов в деле Долиной
    МАЮК заявила об ошибке судов в деле Долиной
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Верховный суд России направили заключение Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, ассоциация заявила о грубой ошибке нижестоящих инстанций.

    Нижестоящие суды грубо ошиблись, отказавшись взыскивать деньги с продавца, получившего назад квартиру, считают в МАЮК, передает «Коммерсантъ».

    По мнению авторов обращения, вопросы права относятся к исключительной компетенции суда, но необходимо учитывать профессиональное мнение юристов, которое основано на анализе действующего законодательства и судебной практики.

    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    В МАЮК отметили, что в Верховный суд отправлено называемое письмо друзей суда по делу о продаже квартиры Долиной. Там указали, что этот случай имеет важное значение и может оказать значительное влияние на развитие практики.

    По мнению ассоциации, выводы судов противоречат законодательству, высшей судебной инстанции и правовой доктрине.

    Ранее в суде поясняли, что Лурье отказали о взыскании с Долиной убытков, поскольку та имеет право потребовать их с мошенников, обманувших артистку.

    15 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
    Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд России возражения относительно жалобы покупательницы квартиры Полины Лурье.

    Поводом для рассмотрения послужил имущественный спор вокруг недвижимости в районе Хамовники в Москве, где Лурье оспаривает право Долиной на квартиру, передает РИА «Новости».

    Возражения адвоката Марии Пуховой были зарегистрированы в суде 15 декабря и уже переданы судебному составу по семейным делам. Заседание Верховного суда по этому вопросу назначено на 16 декабря.

    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко ответила на обвинения певицы Ларисы Долиной в неосмотрительности покупателя квартиры. По словам Свириденко, Лурье считала Долину вменяемой, поскольку она работает преподавателем и обязана ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.

    Напомним, Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности при покупке квартиры, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, которые явно указывают на искажение воли истца.

    Сообщалось, что Лурье продолжит оспаривать в Верховном суде сделку с квартирой Ларисы Долиной, несмотря на ее готовность вернуть деньги, поскольку юридическое оформление осталось нерешенным.

    15 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Су-34 уничтожили диверсантов ВСУ авиаударом в Сумской области
    Су-34 уничтожили диверсантов ВСУ авиаударом в Сумской области
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Самолеты Су-34 нанесли авиаудар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ в Сумской области, сообщил военнослужащий группировки войск «Север» с позывным «Фанат».

    По его словам, работавший на передовой наводчик выявил шестерых бойцов, после чего удар был нанесен точно по координатам, переданным с места, передает РИА «Новости». Источник отметил, что целью атаки стала группа, принадлежавшая к 107-й отдельной бригаде территориальной обороны Украины. Для уничтожения диверсантов применялись авиабомбы ФАБ-500, которые сбросили пара истребителей-бомбардировщиков.

    Он подчеркнул, что уничтожение противника и всей техники подтверждается видеозаписью, сделанной с разведывательного беспилотника ВС России.

    Ранее группировка войск «Север» увеличила зону продвижения сразу на нескольких направлениях, сопровождая успехи интенсивной работой авиации и артиллерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения «Северян» заняли новые позиции у Волчанска и Константиновки. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях.

    16 декабря 2025, 00:10 • Новости дня
    Переводчица Зеленского назвала войска НАТО «трупами»

    Переводчица на встрече Зеленского с канцлером ФРГ назвала войска НАТО «трупами»

    Переводчица Зеленского назвала войска НАТО «трупами»
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и канцлера ФРГ произошел курьезный случай из-за неверного перевода вопроса украинскому лидеру.

    Во время совместной пресс-конференции Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине переводчица допустила ошибку. Она назвала военнослужащих стран НАТО и Евросоюза «трупами», передает ТАСС.

    «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?» – перевела она с немецкого на украинский язык вопрос, адресованный Зеленскому.

    В ответ Владимир Зеленский, сдерживая смех, отметил, что, вероятно, были ошибки в переводе. Он добавил, что, по его мнению, украиноязычные люди поняли, о чем идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский перепутал даты освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков.

    Глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов по ошибке заявил о переносе боев на территорию России.

    Мэр Киева Виталий Кличко оговорился о приближении Украины к NATO «так близко, как никогда». Украинский телеканал по ошибке показал карту России с Крымом.

    16 декабря 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп: Украина потеряла территорию
    Трамп: Украина потеряла территорию
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла территорию.

    Отвечая на вопрос о территориальных проблемах в урегулировании украинского конфликта, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла территорию.

    «Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», - сказал Трамп.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако делать прогнозы о сроках завершения конфликта пока невозможно, подчеркнул

    15 декабря 2025, 20:22 • Новости дня
    В России решили изменить приоритет электронных дорожных знаков

    Правительственная комиссия поручила внедрить приоритет электронных знаков

    В России решили изменить приоритет электронных дорожных знаков
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России планируют закрепить приоритет электронных дорожных знаков и табло над привычными стационарными указателями, а также рассмотреть новые скоростные режимы и минимальную дистанцию между грузовиками.

    Российское правительство поручило разработать ряд поправок в правила дорожного движения. Одним из ключевых изменений станет обязательное выполнение требований электронных дорожных знаков и табло, которые устанавливаются на скоростных трассах и способны оперативно менять сигналы в зависимости от метеоусловий и дорожной ситуации, передает «Фонтанка».

    Пока что дорожные камеры не синхронизированы с такими табло, а водителей не обязывают строго выполнять эти требования.

    В новых правилах будет закреплено, что указания электронных табло получают приоритет над обычными дорожными знаками. Например, если стационарный знак разрешает движение со скоростью 90 км/ч, а на табло из-за дождя появится ограничение 60 км/ч, водитель обязан будет снизить скорость до указанной на электронном табло.

    Помимо этого, Минтранс должен выработать единые принципы установления и изменения оптимальных скоростных режимов, чтобы не допускать их необоснованного снижения. Сейчас регионы и владельцы дорог самостоятельно принимают решение об ограничениях, тогда как в ГОСТах зафиксированы только технические параметры размещения знаков.

    Правительственная комиссия также поручила оценить необходимость введения новых требований к минимальной дистанции между грузовиками на двухполосных дорогах. Это связано с частыми ДТП при обгоне, когда грузовые автомобили движутся слишком близко друг к другу, и водителям не хватает времени для безопасного завершения маневра.

    Ранее в ГАИ опровергли ужесточение правил регистрации старых авто и подчеркнули, что регистрация машин не зависит от срока их эксплуатации, а определяется техническим состоянием транспортного средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что в России планируют в течение трех лет ввести цифровые водительские права и свидетельства о регистрации транспорта.

    Владельцам незарегистрированных авто начнут приходить штрафы.

    15 декабря 2025, 22:56 • Новости дня
    ЕС призвал к созданию «многонациональных сил» Украины

    ЕС призвал к созданию возглавляемых Европой «многонациональных сил» Украины

    ЕС призвал к созданию «многонациональных сил» Украины
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Гарантии безопасности для Киева должны предусматривать создание возглавляемых Европой многонациональных сил Украины, следует из совместного заявления лидеров стран ЕС.

    В совместном заявлении глав Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Великобритании и председателей Еврокомиссии и Евросовета говорится, что гарантии Киеву могут предоставить созданные многонациональные силы для Украины, которые будут состоять из заинтересованных стран, передает ТАСС.

    В ЕС отметили, что упомянутые силы должны быть сформированы «коалицией желающих» и при поддержке США».

    Предполагается, что созданные «силы» будут помогать в восстановлении ВСУ, контролировать воздушное пространство Украины и в море, а также «проводить операции внутри Украины».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения при появлении в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы условий.

    Россия потребовала от ЕС триллионы

    Россия намерена вернуть больше 18 трлн рублей от бельгийского Euroclear, где заблокирована большая часть российских активов. Такова суть иска, поданного Банком России. В него входит в том числе упущенная выгода России. Почему ЦБ РФ именно сейчас решил подать в суд за незаконный отъем резервов? Подробности

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Искусственный интеллект стал вмешиваться в постройку атомных подлодок

    ВМС США попали в серьезную производственную ловушку – и в результате строительство новых атомных подводных лодок типа «Коламбия» серьезно задерживается. Что это за ловушка, в чем сложности создания атомного подводного флота – и почему в США верят, что решат и эту, и многие другие подобные проблемы с помощью систем искусственного интеллекта? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

